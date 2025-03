HarmonyOS dépasse iOS en Chine, un tournant historique pour l’OS de Huawei

Alors que Huawei s’apprête à dévoiler son premier smartphone sous HarmonyOS NEXT le 20 mars, la marque chinoise vient d’atteindre un cap majeur dans son pays d’origine. Selon les dernières données de Counterpoint Research, HarmonyOS a officiellement dépassé iOS en part de marché en Chine.

Android reste le leader incontesté avec 64 % de part de marché en Chine au quatrième trimestre 2024. Mais désormais, HarmonyOS détient 19 % du marché, dépassant iOS de deux points de pourcentage. Tout au long de l’année 2024, Huawei a maintenu son avance sur Apple sur le plan logiciel.

Ce tournant est historique pour Huawei, qui a connu de grandes difficultés après les sanctions américaines ayant limité son accès aux composants et technologies essentiels. Non seulement l’entreprise a réussi à relancer son activité smartphone, mais elle est désormais leader en Chine à la fois en termes de logiciels et de ventes de smartphones et tablettes.

Huawei, numéro 1 des smartphones en Chine

Côté ventes, Huawei est redevenu le premier constructeur en Chine au quatrième trimestre 2024, avec une part de marché de 18,1 %. C’est la première fois en 5 ans que la marque reprend cette position dominante dans son pays natal. Ses ventes de smartphones ont augmenté de 15,5 % sur un an, portées par le succès des séries Nova 13 et Mate 70.

Cette montée en puissance de HarmonyOS est également soutenue par des subventions gouvernementales visant à stimuler l’économie. La Chine offre une aide de 500 yuans (environ 64 euros) sur l’achat de smartphones à moins de 6 000 yuans (environ 762 euros).

Si HarmonyOS gagne du terrain en Chine, la situation reste très différente au niveau mondial. Android domine toujours avec 74 % de parts de marché, bien qu’en légère baisse (80 % au troisième trimestre 2024). Apple, de son côté, a renforcé sa position en passant de 16 % à 22 % sur la même période. Huawei reste stable avec 4 % du marché mondial depuis le début de l’année 2024.

Vers une expansion internationale de HarmonyOS ?

Avec sa croissance rapide en Chine, Huawei pourrait-elle envisager une expansion de HarmonyOS sur le marché international ? Pour l’instant, la majorité de ses efforts restent concentrés sur le marché chinois, où la marque bénéficie d’un fort soutien de l’État et d’un écosystème en pleine expansion.

Toutefois, si HarmonyOS continue de progresser et que Huawei parvient à résoudre ses problèmes d’approvisionnement en puces avancées, il ne serait pas surprenant de voir Huawei revenir en force sur la scène mondiale. Affaire à suivre.