Galaxy S25 Edge : Une batterie plus petite pour un design ultra-fin

Samsung s’apprête à lancer le Galaxy S25 Edge, un smartphone qui se distingue par son design exceptionnellement fin. Cependant, cette minceur remarquable a conduit à des compromis, notamment en ce qui concerne la capacité de la batterie.

Des certifications récentes, notamment auprès de UL Demko et BIS, ont révélé que le Galaxy S25 Edge sera doté d’une batterie d’une capacité nominale de 3 786 mAh, souvent arrondie à 3 900 mAh pour des raisons marketing.

Cette capacité est inférieure à celle du Galaxy S25 standard, qui dispose d’une batterie de 4 000 mAh. Cette réduction est directement liée au design ultra-fin du Galaxy S25 Edge, qui limite l’espace disponible pour une batterie plus grande.

Le Galaxy S25 Edge se distingue par une épaisseur de seulement 6 mm, contre 7,2 mm pour le Galaxy S25 standard. Malgré cette finesse, Samsung a intégré des composants haut de gamme, notamment le processeur Snapdragon 8 Elite, une caméra arrière de 200 mégapixels et une caméra frontale de 12 mégapixels.

Le smartphone est également équipé de 12 Go de RAM et propose des options de stockage de 256 Go et 512 Go.

Prix et disponibilité du Galaxy S25 Edge

Le lancement du Galaxy S25 Edge est prévu pour avril 2025, avec des prix attendus autour de 1 000 dollars pour la version 256 Go et 1 100 100 dollars pour la version 512 Go. Ces tarifs positionnent le Galaxy S25 Edge entre le Galaxy S25 standard et le Galaxy S25 Ultra.

Le Galaxy S25 Edge représente une avancée notable dans le design des smartphones, offrant une esthétique épurée et des performances élevées. Néanmoins, les utilisateurs devront considérer la capacité de batterie réduite, conséquence directe de sa finesse exceptionnelle.