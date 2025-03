Galaxy S25 Edge : Samsung prépare son smartphone ultra-fin pour avril !

Samsung pourrait bien surprendre le marché des smartphones avec un modèle ultra-fin. Selon de nouvelles fuites, le Galaxy S25 Edge pourrait être lancé dès le mois prochain, ajoutant du poids aux rumeurs précédentes concernant sa sortie.

D’après @MaxJmb, Samsung prévoit un lancement mondial en avril 2025. Il n’a pas précisé de date exacte, mais une précédente fuite évoquait une annonce autour du 16 avril, voire le 15 avril dans certaines régions en raison du décalage horaire.

L’appareil devrait être disponible à la vente en mai 2025, bien que Samsung limiterait initialement la production à seulement 40 000 unités. Trois coloris seraient proposés : Noir, Argent et Bleu clair.

Le Galaxy S25 Edge devrait arborer un écran AMOLED de 6,6 pouces avec une résolution full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1600 nits. Ce modèle miserait sur un design ultra-fin, ce qui le distinguerait du reste de la gamme S25.

Sous le capot, il embarquerait le Snapdragon 8 Elite, la dernière puce haut de gamme de Qualcomm, accompagnée de 12 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage interne. Il devrait également tourner sous Android 15 avec One UI 7.

Galaxy S25 Edge, un capteur photo 200 mégapixels et une autonomie à surveiller

Côté photo, le Galaxy S25 Edge serait équipé d’un capteur principal de 200 mégapixels et d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels, tandis que la caméra frontale proposerait une résolution de 12 mégapixels. Reste à voir si Samsung parviendra à combiner design ultra-mince et autonomie correcte, un défi souvent difficile à relever.

Avec son design ultra-fin et premium, le Galaxy S25 Edge pourrait venir concurrencer l’iPhone 17 Air, attendu lui aussi avec un profil particulièrement mince. L’avenir nous dira si Samsung réussira à séduire les utilisateurs avec ce modèle, qui s’annonce exclusif et limité en production.

Que pensez-vous de ce Galaxy S25 Edge ? Trop fin ou un smartphone idéal ?