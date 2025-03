OnePlus dira adieu au Alert Slider : Un bouton d’action personnalisable le remplace

OnePlus a annoncé une évolution majeure dans la conception de ses futurs smartphones : le remplacement de son emblématique Alert Slider par un bouton d’action multifonction personnalisable. Cette décision a été confirmée par le co-fondateur et PDG de OnePlus, Pete Lau, dans une publication sur le forum communautaire de la marque.

Depuis le lancement du OnePlus 2 en 2015, le curseur d’alerte est resté au cœur de l’identité de OnePlus. Ainsi, depuis près d’une décennie, le curseur Alert Slider permettait aux utilisateurs de basculer rapidement entre les modes sonores normal, silencieux et vibreur. Cependant, Pete Lau souligne que, bien que cette fonctionnalité soit appréciée, elle reste limitée à ces trois positions. Il estime qu’un bouton personnalisable offrirait une expérience plus riche et adaptée aux besoins individuels des utilisateurs.

Lau a déclaré : « Imaginez un bouton qui s’adapte à vous. Que vous soyez un utilisateur chevronné ou que vous préfériez la simplicité, ce bouton travaille pour vous, et non l’inverse. Où que la vie vous mène, il s’adapte parfaitement à votre style de vie. C’est une innovation qui n’est pas seulement intelligente, mais qui vous appartient intuitivement ».

Cette initiative rappelle la démarche d’Apple, qui a introduit un bouton d’action personnalisable sur l’iPhone 15 Pro en 2023, remplaçant ainsi son interrupteur de sourdine traditionnel. Ce bouton permet aux utilisateurs d’attribuer diverses fonctions, telles que l’activation de la lampe torche, l’ouverture de l’appareil photo ou l’exécution de raccourcis spécifiques. OnePlus semble s’inspirer de cette approche pour offrir une personnalisation accrue à ses utilisateurs.

Bien que la date précise de l’introduction de ce nouveau bouton d’action n’ait pas été annoncée, il est probable qu’il fasse son apparition sur les prochains modèles phares de la marque.

Les fans de OnePlus déçus

Cette transition marque une étape significative dans l’évolution de l’identité de OnePlus, reflétant sa volonté d’innover tout en répondant aux attentes de sa communauté.

Nous pouvons nous attendre à ce que la série OnePlus 14 soit équipée d’un bouton d’action personnalisable. Il pourrait s’agir d’un moyen pour l’entreprise de vous permettre de lancer facilement leur fonction IA, similaire à ce que Samsung a fait avec le bouton Bixby ou ce que Nothing a fait récemment avec la série Nothing Phone (3a).