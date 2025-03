DJI Osmo 360 : La caméra 360° qui va détrôner Insta360 ?

DJI semble sur le point d’entrer sur le marché des caméras 360 degrés, selon plusieurs rumeurs et une image récemment divulguée. Le célèbre @hakasushi a partagé un cliché de la probable DJI Osmo 360, où elle apparaît aux côtés de la Insta360 X4 – actuellement la meilleure caméra 360° du marché – ainsi que de la DJI Osmo Action 5 Pro.

D’après cette image, la Osmo 360 aurait un diamètre d’objectif plus large que celui de la Insta360 X4, laissant supposer un capteur plus grand. Cette approche ne serait pas surprenante venant de DJI, qui privilégie la taille du capteur plutôt que la résolution pour améliorer la qualité d’image en basse lumière.

La Osmo Action 5 Pro, par exemple, surpasse déjà la GoPro Hero 13 Black et la Insta360 Ace Pro 2 grâce à un capteur plus imposant, offrant une meilleure dynamique et une performance accrue en conditions de faible luminosité.

Alors, à quoi faut-il s’attendre pour la Osmo 360 ? Un capteur 1 pouce, comme celui de la Osmo Pocket 3, serait idéal, mais semble peu probable. Cependant, DJI pourrait opter pour un capteur 1/1.3 pouces, analogue à celui de la Action 5 Pro. Ce serait un progrès considérable par rapport au capteur 1/2 pouce de l’Insta360 X4.

DJI Osmo 360 : Un design plus compact et robuste

Autre révélation intéressante : DJI semble avoir choisi un design plus carré, analogue à la GoPro Max, plutôt que le format stick de la Insta360 X4.

Ce choix de design pourrait être un coup dur pour GoPro, dont la GoPro Max 2 a subi de nombreux retards et n’a toujours pas été lancée.

En pratique, chaque format a ses avantages :

Le design carré est plus robuste et moins encombrant pour les sports extrêmes.

Le format en bâton est préféré pour le vlogging et les prises de vue immersives à la première personne.

Avec ce positionnement stratégique, DJI pourrait bien bouleverser un marché largement dominé par Insta360. La Osmo 360, si les rumeurs se confirment, pourrait devenir une alternative sérieuse à la Insta360 X4 et forcer GoPro à accélérer le développement de sa Max 2.

DJI prêt à frapper fort dans la vidéo immersive

Avec cette incursion dans l’univers des caméras 360°, DJI continue son offensive sur le marché des caméras d’action et du vlogging. Si la Osmo 360 se confirme avec un capteur plus grand et un design compact, il pourrait séduire à la fois les sportifs, les vidéastes et les aventuriers.

Il ne reste plus qu’à attendre une annonce officielle de DJI pour découvrir ce que la marque nous réserve réellement !