GTA 6 à 100 dollars ? Take-Two oserait-il franchir le cap ?

Depuis l’annonce officielle de GTA 6, l’excitation autour du jeu atteint des sommets. Mais une autre question commence à inquiéter les joueurs : le prix du jeu pourrait être plus élevé que jamais. Selon une nouvelle analyse, Take-Two pourrait fixer le prix de Grand Theft Auto 6 à 100 dollars ou plus, ce qui marquerait un tournant dans l’industrie du jeu vidéo.

GTA 6, un prix jamais vu pour un jeu vidéo ?

D’après Michael Pachter, directeur de la recherche en actions chez Wedbush Securities, Take-Two pourrait profiter du succès de la franchise GTA pour vendre le jeu à un tarif inédit. Dans une note relayée par Video Games Chronicle, l’analyste explique que l’éditeur pourrait inciter les joueurs à payer 100 dollars ou plus en leur offrant une grande quantité de monnaie virtuelle à dépenser dans GTA Online.

« Nous pensons que l’entreprise prévoit de vendre le jeu à un prix jamais vu auparavant et nous suspectons que la direction pourrait offrir aux consommateurs un incitatif à payer 100 dollars ou plus par unité en les récompensant avec une grande quantité de monnaie en jeu », a déclaré Michael Pachter.

L’analyste prend pour exemple le succès de Call of Duty : Warzone et de COD Mobile, où l’intégration de systèmes de monétisation poussés a boosté les ventes de 40 %.

Pourquoi ce prix élevé ne serait pas surprenant ?

Si cette annonce fait réagir, il est bon de rappeler que Take-Two a déjà préparé le terrain pour une augmentation des prix. Par exemple, avec NBA 2K21, l’éditeur a été l’un des premiers à imposer un prix de 75 euros, établissant ainsi un nouveau standard pour les jeux AAA.

Le développement de GTA 6, qui s’étend sur plus de 10 ans, représente un investissement colossal, et il est logique que Take-Two cherche à maximiser ses profits. De plus, avec une expérience solo de grande envergure et un mode en ligne ultra-rentable, l’éditeur pourrait justifier ce prix par l’ampleur du contenu proposé.

Un risque pour l’industrie du jeu vidéo ?

Si GTA 6 est vendu à 100 dollars, cela pourrait ouvrir la voie à d’autres éditeurs pour augmenter leurs prix. Aujourd’hui, les jeux à 70-80 euros sont devenus la norme, mais un passage à 100 dollars pourrait déclencher une inflation des prix pour les futurs AAA, et ce, sans nécessairement apporter une valeur ajoutée équivalente.

Certains joueurs pourraient également voir cette stratégie comme un moyen de pousser les micro-transactions encore plus loin, en intégrant une forte incitation à dépenser dans GTA Online dès l’achat du jeu.

Alors que Take-Two n’a pas encore officialisé le prix de GTA 6, ces spéculations relancent le débat sur l’évolution du modèle économique des jeux vidéo. Seriez-vous prêt à payer 100 dollars pour GTA 6 si le contenu en vaut la peine ? Ou pensez-vous que ce serait un dangereux précédent pour l’industrie ?