Chromecast avec Google TV : Pas encore mort !

Le mois dernier, Google a officiellement retiré de la vente ses appareils Chromecast avec Google TV (modèles 4K et HD), en faveur de son tout nouveau Google TV Streamer, un boîtier plus puissant, mais aussi plus cher.

Cependant, il semblerait que le géant de la tech ne soit pas encore prêt à abandonner complètement ses anciennes solutions de streaming, du moins dans certaines régions du monde.

Une production arrêtée… Mais un maintien stratégique

En août dernier, Google avait annoncé la fin de la production des Chromecast avec Google TV, affirmant qu’une fois les stocks épuisés, ils ne seraient plus disponibles. En France et dans de nombreux autres pays, c’est déjà le cas : les modèles sont listés comme « indisponibles » sur le Google Store.

Mais dans d’autres régions, comme l’Inde, Singapour, Taïwan et la Malaisie, Google a choisi de maintenir la commercialisation du Chromecast avec Google TV. Mike Abary, vice-président des appareils et services pour la région Asie-Pacifique (APAC), a expliqué cette décision : « Nous évaluons le marché en fonction des opportunités, de la taille de la demande et du niveau de pénétration des télévisions intégrant déjà des capacités de streaming ».

Autrement dit, dans ces marchés, les téléviseurs connectés (Android TV notamment) sont déjà très répandus, représentant plus de 50 % de part de marché en 2022. Face à cette situation, Google estime qu’il n’a pas d’intérêt à introduire un nouveau boîtier comme le Google TV Streamer.

Le Chromecast avec Google TV : Un produit apprécié, mais supplanté

Lancé en 2020 en version 4K, puis en 2022 en version HD plus abordable, le Chromecast avec Google TV a marqué une évolution importante par rapport aux précédents dongles Chromecast. Contrairement aux modèles originaux qui fonctionnaient uniquement via le smartphone, ce dernier intégrait l’interface Google TV, un télécommande dédiée et Google Assistant pour une navigation améliorée.

Avec un prix de 69,99 euros pour le modèle 4K et 39,99 euros pour la version HD, il a su séduire un public cherchant une expérience fluide et abordable. Mais Google a bouleversé son catalogue l’été dernier avec le lancement du Google TV Streamer.

Google TV Streamer : Un successeur puissant, mais plus cher

Le Google TV Streamer apporte de nombreuses améliorations techniques :

Support 4K HDR10+ et Dolby Vision pour une meilleure qualité d’image

Compatibilité Dolby Atmos et Dolby Digital Plus pour un son immersif

32 Go de stockage interne (contre 8 Go sur le Chromecast avec Google TV)

4 Go de RAM pour une navigation plus fluide

Mais toutes ces améliorations ont un coût : à 119 euros, le Google TV Streamer est deux fois plus cher que son prédécesseur. Un tarif qui pourrait rebuter ceux qui recherchent un appareil simple et accessible pour le streaming.

Il semblerait que Google ne prévoit pas de commercialiser son nouveau boîtier en Asie-Pacifique, là où Android TV domine déjà. Dans ces régions, la firme de Mountain View préfère maintenir la vente des Chromecast avec Google TV, une solution moins chère est plus adaptée aux habitudes locales.

Pour les utilisateurs des autres régions, le Google TV Streamer est désormais la seule option officielle. Toutefois, connaissant la stratégie habituelle de Google, il ne serait pas surprenant de voir apparaître une version plus abordable du Google TV Streamer dans les mois ou années à venir.

En attendant, ceux qui souhaitent un appareil de streaming Google à moindre coût devront se tourner vers le marché de l’occasion ou profiter des dernières unités encore disponibles chez certains revendeurs.