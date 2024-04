Insta360 X4 : La nouvelle référence des caméras 360 degrés

Insta360 a dévoilé son dernier modèle de caméra d’action à 360 degrés, la Insta360 X4, qui succède à la X3. Elle va chercher à s’imposer comme une référence sur le marché, grâce à ses nombreuses améliorations significatives. 2024 s’annonce comme une année clé pour les caméras 360 degrés, un secteur jusqu’ici dominé par Insta360. Outre la X4, GoPro prépare un successeur au GoPro Max, et Canon est sur le point de lancer un concept innovant de Powershot 360/180 degrés en 3D. Avec ces nouveautés, la Insta360 X4 a clairement relevé le défi.

Vendue à 559,99 euros, cette nouvelle version se distingue principalement par sa capacité à filmer en 8K à 30 images par seconde, une amélioration significative en termes de résolution et de détails par rapport à son prédécesseur. Cette qualité supérieure est particulièrement avantageuse pour visionner des vidéos d’action sur des écrans plus grands que celui d’un téléphone, pour naviguer dans des vidéos à 360 degrés sur des plateformes comme YouTube, ou pour recadrer une perspective spécifique à partir d’un enregistrement à 360 degrés.

La X4 embarque une nouvelle batterie de 2 290 mAh qui offre jusqu’à 75 minutes d’enregistrement en 8K et 135 minutes en 5.7K, contre seulement 30 images par seconde en 5.7K et 60 en 4K pour la X3. La caméra supporte également l’enregistrement en 5.7K à 60 images par seconde et en 4K à 100 images par seconde. Comme les précédents modèles, elle propose un mode permettant de filmer avec une seule lentille pour ceux qui ne souhaitent pas réaliser de vidéo à 360 degrés (ce sera en 4K à 60 images par seconde).

Par ailleurs, la X4 se dote d’un écran tactile plus grand de 2,5 pouces, protégé par du verre Corning Gorilla anti-rayures. Elle conserve la capacité de son prédécesseur à prendre des photos de 72 mégapixels. Un nouveau “Me Mode” permet de filmer une vidéo à 180 degrés tout en masquant la perche a selfie, et ce, en 4K et 2.7K — une fonctionnalité absente sur la X3.

Un autre ajout notable est la protection amovible pour l’objectif, qui offre une sécurité supplémentaire dans des conditions météorologiques et des environnements difficiles sans affecter le processus de fusion des images à 360 degrés, un problème rapporté par certains utilisateurs des objectifs adhésifs de la X3.

Insta360 X4, une caméra très attendue

Enfin, Insta360 propose également l’une des plateformes de montage mobile les plus intuitives pour vos vidéos à 360 degrés. En plus du montage rapide permettant aux utilisateurs de recadrer manuellement leur contenu pour se concentrer sur l’action, un mode de montage IA suggère comment cadrer les images en fonction de l’action d’un simple tapotement.

Cependant, malgré ces améliorations, la X4 pourrait laisser certains utilisateurs sur leur faim en termes de fonctionnalités totalement nouvelles.

En résumé, la X4 est probablement la caméra 360 degrés la plus conviviale sur le marché, et elle devrait rester en bonne position dans les guides des meilleures caméras d’action à 360 degrés