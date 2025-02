Accueil » One UI 7 : déploiement imminent, calendrier et nouveautés !

One UI 7 : déploiement imminent, calendrier et nouveautés !

Samsung a récemment confirmé que la mise à jour One UI 7, basée sur Android 15, sera déployée dans les semaines à venir. Les premiers appareils à recevoir cette mise à jour seront les modèles haut de gamme les plus récents, tels que les Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, suivis par d’autres dispositifs plus anciens.

Cette version vise à améliorer la stabilité et la compatibilité du système. Le déploiement a été retardé en raison de la correction de bugs identifiés lors de la phase bêta. Bien que la liste des appareils compatibles inclue des modèles premium et de milieu de gamme, seuls les dispositifs encore sous support recevront la mise à jour. La date exacte de lancement n’a pas encore été spécifiée.

Par ailleurs, une récente fuite a révélé le calendrier de déploiement de One UI 7. Selon cette source, les Galaxy S24 et S24+ devraient recevoir la mise à jour stable le 18 avril, suivis des Galaxy S23 et S23+ le 25 avril. Les modèles Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 sont également prévus pour le 18 avril, tandis que les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 devraient être mis à jour le 25 avril. Les appareils des séries Galaxy A, tels que les A54 et A34, recevront la mise à jour respectivement les 25 avril et 16 mai. Il est important de noter que ce calendrier n’a pas été officiellement confirmé par Samsung etpourrait donc être sujet à des modifications.

En attendant, Samsung a déjà commencé à déployer la version bêta de One UI 7 pour les utilisateurs de la série Galaxy S24 dans certains marchés, notamment en Allemagne, en Inde, en Corée, en Pologne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, depuis le 5 décembre 2024.

Les utilisateurs intéressés peuvent s’inscrire au programme bêta via l’application Samsung Members.

One UI 7, attendue dans les semaines à venir

Il est également important de souligner que plus de 30 modèles de smartphones Samsung ont récemment reçu une mise à jour logicielle importante pour corriger plusieurs failles de sécurité, dont 5 vulnérabilités critiques. Cette mise à jour, intitulée S90xBXXSDEXL1, est en cours de déploiement progressif sur tous les appareils éligibles. Les utilisateurs peuvent vérifier la disponibilité de cette mise à jour en accédant à « Paramètres » > « Mise à jour logicielle » > « Télécharger et installer ».

En résumé, bien que Samsung ait pris du retard dans le déploiement de One UI 7, la mise à jour est attendue dans les semaines à venir pour les modèles les plus récents, avec un calendrier spécifique pour chaque série d’appareils. Les utilisateurs sont encouragés à rester informés via les canaux officiels de Samsung pour les mises à jour les plus récentes.