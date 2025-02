Siri : Le nouvel assistant d’Apple retardé, l’IA encore en rodage ?

D’après le journaliste spécialisé Mark Gurman de Bloomberg, la refonte tant attendue de Siri pourrait connaître des retards ou un lancement initial limité. En cause, des problèmes d’ingénierie et des bugs logiciels, qui ralentissent le développement.

Apple espérait intégrer ces améliorations dans la mise à jour iOS 18.4 prévue en avril, mais certaines fonctionnalités pourraient finalement être reportées à iOS 18.5 en mai, voire plus tard.

Ce nouveau Siri est un élément clé de l’initiative Apple Intelligence, qui vise à positionner Apple dans la course à l’intelligence artificielle et à encourager les utilisateurs à renouveler leurs iPhone. Toutefois, cette transition vers l’IA a déjà rencontré plusieurs obstacles, avec un déploiement progressif depuis octobre et des fonctionnalités comme les résumés d’actualités qui ont reçu des critiques pour leur manque de fiabilité.

Un Siri plus intelligent, mais pas pour tout de suite

Lors de la WWDC 2024, Apple avait présenté trois évolutions majeures pour Siri :

Une meilleure compréhension du langage naturel,

Une intégration plus poussée aux applications,

Des suggestions proactives basées sur le contexte.

L’entreprise n’avait pas fixé de calendrier précis, mais, en interne, l’objectif était d’intégrer ces avancées dans iOS 18.4. Désormais, certaines de ces améliorations pourraient être décalées, et une option envisagée serait de les inclure dès avril, mais de les désactiver par défaut, pour ensuite les activer progressivement avec iOS 18.5.

Parmi les innovations annoncées, l’une des plus attendues est la possibilité de demander à Siri de retrouver un fichier ou une chanson mentionnée dans un message, ou encore d’extraire automatiquement un numéro de permis de conduire à partir des photos stockées sur l’appareil. Malheureusement, cette dernière fonctionnalité pourrait faire partie des reports.

Un impact plus large sur l’écosystème Apple

Ce retard pourrait également affecter d’autres produits en développement chez Apple. En particulier, l’intégration avancée des App Intents, qui est essentielle au fonctionnement du futur hub domotique intelligent de la marque. Cette enceinte, conçue pour gérer les appareils connectés et FaceTime, était prévue pour cette année, mais son lancement pourrait être impacté. De plus, certaines fonctionnalités initialement prévues pour iOS 19 en 2025 pourraient être repoussées à 2026.

Un enjeu stratégique pour Apple

Depuis son lancement en 2011, Siri était un précurseur, mais il a progressivement perdu du terrain face aux avancées d’OpenAI, Google et Meta dans le domaine de l’IA. Apple cherche aujourd’hui à rattraper ce retard, mais les défis techniques et les tensions internes compliquent la tâche. Face à ces difficultés, l’entreprise a récemment réorganisé son équipe IA, avec l’arrivée de Kim Vorrath à un poste clé.

Tim Cook a réaffirmé son engagement à innover dans ce domaine, d’autant plus que les ventes d’iPhone ont légèrement reculé durant les fêtes. Cependant, il a souligné que l’iPhone 16 s’était mieux vendu dans les régions où Apple Intelligence était disponible.

Ces retards soulèvent des questions sur la capacité d’Apple à suivre le rythme effréné de l’innovation en IA. Toutefois, plutôt qu’un lancement précipité et bancal, une sortie retardée, mais bien peaufinée pourrait être préférable pour garantir une expérience fluide et fiable.