Alexa+ : L’IA générative pour 20 dollars par mois, ou gratuit pour les abonnés Prime

Amazon révolutionne son assistant vocal Alexa avec Alexa+, une version améliorée boostée à l’intelligence artificielle générative. Cette nouvelle version promet des interactions plus naturelles, une meilleure mémoire des préférences de l’utilisateur et des intégrations plus poussées avec d’autres services.

Mais le détail qui fait réagir est le prix : Alexa+ coûtera 19,99 dollars par mois… sauf si vous êtes abonné Amazon Prime, auquel cas c’est gratuit.

Une stratégie pour pousser l’abonnement Prime ?

Sachant que l’abonnement Prime coûte 14,99 dollars par mois (ou 139 dollars par an), il est difficile d’imaginer qui pourrait choisir de payer 20 dollars par mois uniquement pour Alexa+. En revanche, le prix de l’abonnement en France étant de 6,99 euros par mois, ou 69,90 euros par an, on peut se demander si :

Alexa+ ne sera pas obligatoirement payant en France

L’arrivée de Alexa+ fera grimper le prix de l’abonnement Amazon Prime

Ce prix semble surtout être un levier marketing pour inciter encore plus de personnes à souscrire à Prime, qui propose déjà la livraison rapide, Prime Video et Amazon Music.

De plus, plusieurs fonctionnalités, comme la recherche d’une scène spécifique dans un film en fonction d’une chanson, nécessitent des services comme Amazon Music et Prime Video, rendant un abonnement Prime presque incontournable pour profiter pleinement d’Alexa+.

Quand et pour quels appareils ?

Alexa+ sera disponible en anglais pour les clients basés aux États-Unis dans un premier temps, et commencera à s’étendra à tout les pays ou Alexa est disponible actuellement. Le service arrivera pour les modèles Echo Show 8, 10, 15 et 21.

Ensuite, l’accès sera progressivement étendu à d’autres appareils Alexa dans les mois à venir.

Contrairement aux attentes, Amazon n’a pas annoncé de nouveaux appareils Echo lors de son événement.

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités d’Alexa+ ?

Amazon promet une expérience plus fluide et plus intelligente que l’ancienne version d’Alexa. Parmi les nouveautés :

Une interaction plus naturelle avec une meilleure compréhension du ton et des émotions de l’utilisateur.

avec une meilleure compréhension du ton et des émotions de l’utilisateur. Une personnalisation avancée , où Alexa retiendra vos préférences musicales, vos séries favorites ou vos restrictions alimentaires pour adapter ses recommandations.

vos préférences musicales, vos séries favorites ou vos restrictions alimentaires Une intégration plus fine avec les services Amazon , comme la possibilité de sauter directement à une scène précise d’un film sur Prime Video , trouver un moment clé dans une vidéo Ring , ou encore reconnaître une chanson sur Amazon Music avec seulement quelques indices .

sauter directement à une scène précise d’un film sur Prime Video trouver un moment clé dans une vidéo Ring reconnaître une chanson sur Amazon Music avec seulement quelques indices Des actions automatisées via des agents , Alexa+ pouvant contacter un réparateur sur Thumbtack, réserver un billet d’avion ou organiser un dîner sans que l’utilisateur ait besoin d’intervenir.

Un assistant intelligent… mais à quel prix ?

Si ces nouvelles fonctionnalités semblent pratiques, elles posent aussi des questions sur le contrôle et la transparence. Peut-on faire confiance à une IA pour trouver les meilleures offres quand il s’agit de réserver un voyage ou d’engager un professionnel ? Comment être certain qu’Alexa+ ne favorise pas certains services partenaires ?

Pour les gros utilisateurs d’assistants vocaux, ces améliorations pourraient justifier le passage à Alexa Plus, surtout si l’on est déjà abonné à Prime. Mais pour ceux qui sont plus prudents avec l’automatisation des décisions, cette évolution ressemble à un pas de plus vers un futur où l’IA décide pour nous… pour le meilleur ou pour le pire.