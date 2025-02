Des vidéos révèlent le Phone (3a) de Nothing dans son intégralité

Nothing continue de faire monter la tension autour de ses prochains smartphones milieu de gamme, les Phone (3a) et (3a) Pro, dont le lancement est prévu le 4 mars. De nouvelles fuites viennent de révéler des détails importants sur la charge rapide et le design de ces appareils.

Les Nothing Phone (3a) et Phone (3a) Pro ont été repérés dans la base de données du TÜV, confirmant la prise en charge de la charge rapide de 50W. Cette amélioration par rapport au Phone (2a) place la série Phone (3a) en tête de sa catégorie en matière de vitesse de charge, devançant notamment le Pixel 9a, le Galaxy A56 et le Galaxy A36.

Des rendus haute résolution ont également fuité, confirmant le design transparent caractéristique de Nothing et les lumières Glyph. Le module photo arrière est plus grand, laissant présager l’intégration d’un téléobjectif avec zoom optique 3x sur le modèle Pro et 2x sur le modèle standard.

Les deux modèles devraient être équipés du processeur Snapdragon 7s Gen 3, confirmé par un listing Geekbench. Un mystérieux bouton latéral, qui pourrait être un bouton d’action personnalisable ou un bouton dédié à l’appareil photo, fait également son apparition.

Arsène Lupin a ensuite présenté ce qui semble être les vidéos officielles de révélation de chaque smartphone, détaillant les principales caractéristiques et montrant les designs en mouvement. Les deux smartphones semblent être propulsés par le Snapdragon 7s Gen 3, et ont les mêmes écrans AMOLED 120 Hz de 6,77 pouces.

Phone (3a) et Phone (3a) Pro, une annonce le 4 mars

Les Nothing Phone (3a) et Phone (3a) Pro s’annoncent comme des smartphones milieu de gamme complets et performants, avec une charge ultra-rapide, un design attrayant et des caméras améliorées.

Rendez-vous le 4 mars pour découvrir tous les détails de ces nouveaux modèles.