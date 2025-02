Accueil » GPT-4.5 et GPT-5 : Microsoft prêt à héberger les nouveaux modèles d’OpenAI !

Sam Altman, responsable de OpenAI, a récemment révélé que GPT 4.5 et GPT-5 allaient être introduites dans les semaines et les mois à venir. Aujourd’hui, un rapport de The Verge indique que Microsoft prépare ses serveurs à héberger les modèles GPT-5 et GPT-4.5. Le rapport indique également que Microsoft pourrait héberger le modèle GPT-4.5 (nom de code « Orion ») dès la semaine prochaine.

Par ailleurs, le modèle GPT-5 de nouvelle génération d’OpenAI pourrait être lancé d’ici le mois de mai. Il est important de noter que le géant de Redmond organise sa conférence annuelle Microsoft Build 2025 pour les développeurs du 19 au 22 mai. À peu près au même moment, Google organisera sa conférence de développeurs I/O 2025 les 20 et 21 mai.

Il faut donc s’attendre à ce que les trois grandes entreprises fassent des annonces majeures à la fin du mois de mai. Par ailleurs, Microsoft devrait intégrer les modèles GPT-4.5 et GPT-5 d’OpenAI dans son application Copilot. Récemment, l’entreprise a ajouté la prise en charge du modèle de raisonnement o1 d’OpenAI sur Copilot via l’outil Think Deeper, qui est gratuit pour tous les utilisateurs.

Ensuite, Microsoft prépare sa propre version de l’agent d’IA Operator d’OpenAI. Il vous permet de déléguer des tâches à l’agent et celui-ci se rend sur le Web pour effectuer des actions pour vous de manière autonome. Par ailleurs, Microsoft a récemment dévoilé Muse, un modèle d’action mondiale et humaine (WHAM) capable de générer des visuels de jeux vidéo et des actions de contrôle.

Certains des jeux alimentés par l’IA seront bientôt disponibles sur Copilot Labs.

GPT-5, le nouveau must-have de OpenAI !

Au cas où vous ne le sauriez pas, GPT-4.5 sera un modèle de langage traditionnel et GPT-5 sera un système d’IA unifié, qui combinera son modèle de raisonnement o3 et d’autres outils ChatGPT. Récemment, Altman a tweeté : « L’essai de GPT-4.5 a été beaucoup plus un moment de “sentir l’AGI” parmi les testeurs de haut niveau que ce à quoi je m’attendais ! ».

Il faut donc s’attendre à ce que GPT-5 soit encore plus puissant. D’ailleurs, Anthropic s’apprête également à lancer son modèle « Thinking » dans les prochains jours.