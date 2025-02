GPT-4.5 et GPT-5 : OpenAI précise ses plans pour l’avenir de l’IA !

L’entreprise derrière ChatGPT et ses modèles d’IA générative GPT, OpenAI, travaille à la simplification et à la réorganisation de ses modèles d’intelligence artificielle. L’objectif est d’aider la majorité des utilisateurs de ChatGPT et d’outils similaires à obtenir les meilleurs résultats sans avoir à comprendre les différences entre tous les modèles.

Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a annoncé dans un post sur Twitter/X que la feuille de route de ChatGPT et des autres produits de l’entreprise évolue. Il a expliqué : « Nous voulons que l’IA fonctionne simplement pour vous ; nous avons conscience de la complexité croissante de nos modèles et de nos offres de produits. Nous détestons autant que vous le sélecteur de modèles et voulons revenir à une intelligence unifiée et magique ».

Le nouveau plan prévoit la sortie prochaine de GPT-4.5 (le modèle « Orion », mentionné dans des rapports l’année dernière), qui sera le dernier modèle de l’entreprise à ne pas utiliser le raisonnement par étapes (chain-of-thought). OpenAI semble donc vouloir se concentrer uniquement sur des modèles utilisant cette technique, comme GPT o1/o3 et DeepSeek R1, qui décomposent les requêtes en plusieurs étapes afin de réduire les erreurs et les hallucinations.

OpenAI prévoit également de lancer GPT-5 comme un système intégrant une grande partie des technologies de l’entreprise. Ce modèle inclura apparemment les fonctionnalités du modèle o3, qui sera donc abandonné en tant que modèle indépendant. GPT-5 prendra en charge la voix, le dessin (canvas), la recherche, l’analyse approfondie et d’autres usages, bien que l’accès à ces fonctionnalités puisse varier selon les abonnements.

Un des objectifs majeurs d’OpenAI est d’unifier tous ses modèles d’IA en des systèmes capables d’exploiter tous ses outils, de déterminer quand il est nécessaire de réfléchir plus longtemps ou non, et d’être utiles pour une large gamme de tâches. Ainsi, plutôt que de devoir choisir un modèle dans ChatGPT avant de saisir une requête, l’IA pourrait automatiquement sélectionner le modèle le plus adapté en fonction de la complexité du prompt.

OpenAI prévoit de sortir son prochain grand modèle d’IA d’ici décembre

Le niveau gratuit de ChatGPT bénéficiera d’un accès illimité à GPT-5 avec un niveau d’intelligence standard, tandis que les abonnés Plus et Pro auront accès à un niveau d’intelligence encore plus élevé. Altman n’a pas précisé exactement quand GPT-4.5 et GPT-5 seront disponibles, mais il a donné une estimation vague de « semaines/mois ».

Peu de détails ont été donnés sur le système unifié de GPT-5, mais cette nouvelle approche semble prometteuse. OpenAI propose actuellement plusieurs modèles aux noms parfois confus, et la plupart des utilisateurs ne savent pas quel modèle convient le mieux à une tâche spécifique. Créer une interface unique capable de choisir automatiquement le meilleur modèle et les meilleurs processus pour chaque tâche serait une solution idéale.

Cette semaine, Elon Musk a proposé d’acheter la branche à but non lucratif de OpenAI pour 97,4 milliards de dollars, mais le conseil d’administration d’OpenAI prévoit de rejeter cette offre.