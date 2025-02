Google I/O 2025 : Rendez-vous les 20 et 21 mai pour un événement riche en IA !

Hier, Google a annoncé que sa prochaine conférence annuelle des développeurs, Google I/O 2025, se tiendra les 20 et 21 mai 2025. Cet événement, ouvert à tous en ligne, comprendra des keynotes et des sessions diffusées en direct, comme les années précédentes. Une composante en présentiel sera également organisée à l’Amphithéâtre Shoreline à Mountain View, en Californie.

Le PDG Sundar Pichai donnera le coup d’envoi avec une grande conférence le mardi 20 mai au matin, avant de laisser la place à des sessions en petits groupes pour une armée de développeurs.

La Google I/O est connue pour être un événement interactif et inclusif, permettant aux développeurs du monde entier de participer aux dernières annonces et innovations de Google. Cette année, l’événement se déroulera en plein milieu de la conférence Build de Microsoft, qui aura lieu du 19 au 22 mai.

Comme à son habitude, Google a lancé un jeu de puzzle amusant pour aider à révéler la date de l’événement. Ce jeu interactif a permis aux fans et aux développeurs de s’engager de manière ludique tout en découvrant les détails de la conférence.

Les annonces attendues à la Google I/O 2025

Lors de la dernière édition de Google I/O, qui s’est tenue le 14 mai 2024, Google a fait plusieurs annonces majeures, notamment de nouvelles fonctionnalités et modèles pour Gemini, le lancement de l’assistant Project Astra, la présentation du modèle de vidéo générative Veo, et une refonte majeure de Google Recherche axée sur l’IA. L’édition 2023 de Google I/O avait également été riche en annonces liées à l’IA, avec le lancement du Pixel Fold, de la Pixel Tablet et du Pixel 7A.

Google I/O 2025 promet d’être un événement riche en annonces et en innovations. Avec des keynotes et des sessions diffusées en direct, ainsi qu’une composante en présentiel, cet événement sera une occasion unique pour les développeurs et les fans de technologie de découvrir les dernières avancées de Google. Reste à voir quelles surprises et innovations Google réserve pour cette édition.

La saison des développeurs démarre en force avec la GTC de NVIDIA du 17 au 21 mars, la Build de Microsoft du 19 au 21 mai, complétée par la WWDC d’Apple en juin.