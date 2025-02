Microsoft Build 2025 : l’IA à l’honneur, Copilot et Surface en vedette du 19 au 22 mai !

Microsoft tiendra sa conférence annuelle Microsoft Build 2025 à Seattle, du 19 au 22 mai, au Seattle Convention Center, à proximité de son siège à Redmond, Washington. Cet événement majeur, principalement destiné aux développeurs, devrait être marqué par de nombreuses annonces liées à l’intelligence artificielle (IA).

L’année dernière, Microsoft Build 2024 avait été l’occasion de dévoiler plusieurs innovations, notamment :

Les agents IA de Microsoft.

Un PowerToy Windows basé sur l’IA pour améliorer le presse-papiers.

Un PC compact sous Snapdragon, conçu pour tirer parti des capacités d’intelligence artificielle.

Cette année encore, l’IA sera au cœur des discussions, avec probablement des annonces concernant Copilot, l’assistant IA de Microsoft. Que ce soit pour la version grand public ou pour les entreprises via Microsoft 365 Copilot, l’entreprise devrait dévoiler de nouvelles fonctionnalités. Récemment, Microsoft a relancé Copilot pour les entreprises, proposant un chat IA gratuit et un modèle de tarification à l’usage pour ses agents IA.

La firme de Redmond continue ainsi à promouvoir l’IA auprès des professionnels, en mettant en avant son potentiel d’automatisation et d’assistance.

De nouveaux produits Surface attendus à la Build 2025 ?

Microsoft pourrait également profiter de la conférence Build pour dévoiler de nouveaux appareils Surface. L’an dernier, la Build avait eu lieu quelques jours après l’annonce des Copilot+ PC sous processeurs Qualcomm, lors d’un événement spécial dédié à Windows et Surface. Cette année, des rumeurs suggèrent l’arrivée de nouveaux Surface Pro et Surface Laptop plus compacts au printemps. La Build pourrait donc être le théâtre de leur lancement officiel.

Microsoft a récemment commencé à intégrer les fonctionnalités IA de Copilot dans les abonnements Microsoft 365 Personnel et Famille. Il est donc fort probable que Build 2025 apporte des annonces majeures concernant Windows et Office, avec de nouvelles optimisations IA et des outils améliorés pour les utilisateurs professionnels et grand public.

Windows et Office à l’honneur

En somme, Microsoft Build 2025 s’annonce comme un événement clé pour les développeurs et les entreprises, avec un accent particulier sur l’intelligence artificielle, l’évolution de Copilot, et potentiellement de nouveaux produits Surface.