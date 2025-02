OPPO Watch X2 : La smartwatch qui allie performance, autonomie et élégance !

OPPO lance sa montre connectée haut de gamme, la OPPO Watch X2, sur le marché chinois. Après ses débuts aux États-Unis et en Europe sous le nom de OnePlus Watch 3, la OPPO Watch X2 arrive avec des fonctionnalités avancées de suivi de la santé, un GPS amélioré et un design en alliage de titane.

La OPPO Watch X2 est dotée d’un écran AMOLED LTPO de 1,5 pouce avec une résolution de 466 × 466 pixels, et une impressionnante luminosité maximale de 2 200 nits. L’écran est protégé par un verre saphir avec une dureté Mohs de plus de 8, garantissant une résistance aux rayures et aux chocs. Le cadran rond est accompagné d’une couronne rotative texturée pyramidale pour une navigation intuitive.

La montre connectée est propulsée par la plateforme Snapdragon W5 de Qualcomm, associée à un processeur secondaire BES2800BP pour une meilleure efficacité énergétique.

Elle dispose de 2 Go de RAM et de 32 Go de stockage, et fonctionne sous ColorOS Watch 7.0 en Chine et Wear OS 5.0 pour les modèles internationaux.

OPPO Watch X2, suivi de la santé avancé

La OPPO Watch X2 intègre des électrodes ECG, un capteur de fréquence cardiaque à 8 canaux, un capteur d’oxygène sanguin à 16 canaux et un capteur de température au poignet. Elle propose un bilan de santé en 60 secondes qui analyse 14 indicateurs clés, couvrant la santé cardiaque, le sommeil et le bien-être mental. La montre comprend également la détection de l’apnée du sommeil, la surveillance de la SpO2 en temps réel et l’évaluation de la santé vasculaire.

La OPPO Watch X2 propose une évaluation du risque d’hypertension, développée en collaboration avec l’hôpital Fuwai et Omron. Cette fonctionnalité évalue le risque d’hypertension après sept jours d’utilisation continue, ce qui la rend particulièrement utile pour les personnes ayant des antécédents familiaux ou un niveau de stress élevé.

Fonctionnalités sportives et GPS

Les fonctionnalités sportives sont également robustes, avec plus de 100 modes sportifs et 11 options spécialisées, notamment l’analyse de la posture de course et un mode badminton avancé. La montre prend en charge le GPS double fréquence pour un meilleur suivi des itinéraires et s’intègre aux applications de navigation pour faciliter l’importation d’itinéraires.

La OPPO Watch X2 est équipée d’une batterie de 648 mAh, soutenue par la technologie de batterie Glacier de OPPO. En mode intelligent complet, la montre offre jusqu’à 5 jours d’autonomie, tandis que le mode d’économie d’énergie prolonge l’utilisation jusqu’à 16 jours.

La montre intègre une fonction eSIM indépendante, permettant aux utilisateurs de passer des appels et d’accéder à Internet sans smartphone. Elle prend également en charge une application WeChat autonome (en version chinoise), permettant d’envoyer des messages et de passer des appels vocaux directement depuis la montre.

Prix et disponibilité

La OPPO Watch X2 est disponible en trois coloris : Lava Black, Summit Blue, et Silver Moon. Les prix en Chine commencent à 2 499 yuans (330 €) pour la version noire, 2 599 yuans (340 €) pour la version argentée et 2 699 yuans (355 €) pour la version bleue.