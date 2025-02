Accueil » Nothing Phone (3a) et Phone (3a) Pro : Design élégant et triple caméra, les rendus officiels fuitent !

À quelques jours du lancement officiel de la série Nothing Phone (3a), des rendus ont fuité, révélant le design des Nothing Phone (3a) et Phone (3a) Pro. Les images montrent des appareils élégants avec des dos transparents et des configurations de caméras distinctes. La plus grande différence entre les deux ? Il semble que ce soit la configuration de la caméra.

Le Nothing Phone (3a) et le Phone (3a) Pro reprennent le design transparent caractéristique de la marque, mettant en valeur les composants internes. Les deux modèles présentent un écran plat avec un poinçon centré pour la caméra frontale.

Nothing Phone (3a) Nothing Phone (3a) Pro

Sur la tranche gauche, on retrouve les boutons de volume, tandis que la tranche droite accueille un nouveau bouton dédié à l’appareil photo, en plus du bouton d’alimentation. Le Phone (3a) sera disponible en noir et blanc, tandis que la version Pro sera proposée en noir et argent.

Phone (3a) et Phone (3a) Pro, des caméras améliorées

La principale différence entre les deux modèles réside dans la configuration de l’appareil photo. Le Phone (3a) dispose d’une triple caméra horizontale avec le flash LED placé au-dessus.

Le Phone (3a) Pro, quant à lui, intègre un flash LED et trois caméras arrière, dont un téléobjectif périscopique, disposés de manière aléatoire à l’intérieur du module circulaire.

Spécifications techniques :

Processeur : Snapdragon 7 s Gen 3

RAM: 8 Go / 12 Go (Phone (3a)), 12 Go (Phone (3a) Pro)

Stockage: 128 Go / 256 Go (Phone (3a)), 256 Go (Phone (3a) Pro)

Écran: AMOLED FHD+ de 6,77 pouces, 120 Hz

Batterie: 5 000 mAh

Appareil photo arrière: 50 mégapixels (principal) + 8 mégapixels (ultra grand-angle) + 50 mégapixels (téléobjectif)

Appareil photo frontal: 32 mégapixels (Phone (3a)), 50 mégapixels (Phone (3a) Pro)

Avec Apple qui lance déjà l’iPhone 16e de milieu de gamme, Google se préparant pour le Pixel 9a et Samsung se préparant à abandonner les Galaxy A56 et A36 en mars, Nothing aura une sérieuse concurrence dans le marché de milieu de gamme.

Les Nothing Phone (3a) et Phone (3a) Pro s’annoncent comme des smartphones milieu de gamme prometteurs, avec un design élégant, des caméras améliorées et des performances solides. Il faudra attendre le lancement officiel le 4 mars pour confirmer ces informations et découvrir tous les détails de ces nouveaux modèles.