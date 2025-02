OPPO Watch X2 : GPS double fréquence, écran ultra-brillant et design premium !

OPPO s’apprête à lancer la OPPO Watch X2 le 20 février en Chine, dévoilant une smartwatch qui allie style, performance et fonctionnalités avancées. L’entreprise a progressivement révélé des détails clés sur Weibo, suscitant l’enthousiasme avant la sortie de la montre.

Selon les nouveaux teasers, la smartwatch sera équipée d’un GPS à double fréquence et toutes constellations, conçu pour fournir un suivi précis de la course à pied en extérieur et de la navigation. Contrairement aux smartwatches conventionnelles qui s’appuient sur un GPS à bande unique, le positionnement à double fréquence permet de réduire les interférences et d’améliorer la précision, ce qui en fait un compagnon idéal pour les coureurs sérieux et les amateurs d’activités de plein air.

La OPPO Watch X2 promet une autonomie de 26 heures en utilisant le GPS pour la course et de 24 heures pour la navigation, ce qui devrait être plus que suffisant pour les activités de longue durée.

OPPO présente également sa nouvelle batterie Glacier, conçue pour durer jusqu’à 2 semaines lors d’un voyage d’affaires. En mode « full smart », la montre offre jusqu’à 5 jours d’utilisation, tandis que le mode « extended battery » permet d’atteindre 16 jours d’utilisation.

Cette smartwatch est dotée d’un écran diamant ultra-brillant de 1,5 pouce avec une luminosité maximale de 2200 nits, garantissant une bonne visibilité même dans des conditions extérieures très lumineuses. Son design comprend un cadran rond avec une lunette en titane pour un look premium, ainsi qu’une couronne rotative à la texture pyramidale pour une navigation plus facile.

La OPPO Watch X2 sera axée sur le suivi de la santé

En ce qui concerne le suivi de la santé, la OPPO Watch X2 est équipée d’une surveillance ECG, d’alertes de risque d’hypertension artérielle, d’une mesure de la température du poignet et d’un bilan de santé de 60 secondes, ce qui la positionne comme un concurrent solide dans le segment des smartwatches.

La smartwatch devrait être lancée dans une taille de 46 mm avec un support eSIM, une batterie de 648 mAh avec une charge rapide de 10 W, NFC, et une résistance à l’eau de 5 ATM, ainsi qu’un classement IP68 pour la protection contre la poussière et l’eau. OPPO a confirmé trois options de couleur : Azure Peak Blue, Obsidian Black et Desert Silver Moon.

Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes en Chine, les clients éligibles bénéficiant d’une subvention gouvernementale de 15 %. Ceux qui précommandent recevront également une station d’accueil gratuite et un bracelet supplémentaire en caoutchouc fluoré.

La Watch X2 fera ses débuts aux côtés de la Find N5, tandis que OnePlus a confirmé le lancement mondial de la OnePlus Watch 3, qui devrait être une version rebaptisée de la dernière smartwatch de OPPO.