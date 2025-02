Accueil » Galaxy A56, A36 et A26 : Samsung confirme leur existence et un lancement imminent !

Galaxy A56, A36 et A26 : Samsung confirme leur existence et un lancement imminent !

Galaxy A56, A36 et A26 : Samsung confirme leur existence et un lancement imminent !

Samsung confirme l’existence de ses nouveaux smartphones Galaxy A56, A36 et A26, en les listant sur son site Web de service après-vente au Chili. Cette apparition suggère un lancement imminent des appareils.

Les trois smartphones sont répertoriés sur le site Web de service après-vente de Samsung au Chili, avec leurs numéros de modèle respectifs : SM-A266 pour le Galaxy A26 5G, SM-A366 pour le Galaxy A36 5G et SM-A566 pour le Galaxy A56 5G. Bien que les prix ne soient pas encore disponibles, cette apparition suggère un lancement prochain, probablement début mars, comme les précédentes générations de la gamme Galaxy A.

Des rendus fuités du Galaxy A36 ont révélé un design minimaliste avec des finitions iridescentes, suscitant l’enthousiasme des fans. Le Galaxy A56, quant à lui, ressemble à son prédécesseur, mais avec des caractéristiques techniques améliorées, notamment un processeur Exynos 1580 et une triple caméra arrière. Des rumeurs suggèrent également une charge rapide plus performante que celle du Galaxy S25.

Les Galaxy A36 et A56 devraient être disponibles prochainement.

L’apparition des Galaxy A56, A36 et A26 sur le site Web de Samsung confirme leur existence et annonce un lancement imminent. Ces nouveaux modèles de la gamme Galaxy A promettent un design attrayant, des performances améliorées et des fonctionnalités innovantes, à des prix accessibles.