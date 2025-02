Accueil » Galaxy Z Flip 7 : Un pli moins visible et l’IA au rendez-vous !

Le Galaxy Z Flip 7 pourrait bénéficier d’un nouveau mécanisme de charnière amélioré, réduisant ainsi la visibilité du pli, selon une récente rumeur.

Jusqu’à présent, les fuites concernant les Galaxy Z Flip 7 et Z Fold 7, attendus cet été, ont suscité peu d’enthousiasme. Samsung semble proposer une évolution mineure plutôt qu’une véritable refonte. Cependant, un changement majeur pourrait bien concerner l’écran du Galaxy Z Flip 7.

D’après l’informateur @PandaFlashPro, la marque aurait travaillé sur un design de charnière amélioré, rendant le pli moins visible. Si cela se confirme, ce serait une avancée bienvenue. Déjà, sur le Galaxy Z Flip 6, le pli était moins marqué que sur ses prédécesseurs, et il semblerait que Samsung continue dans cette direction.

Bien que ce ne soit pas la première fois que nous entendons parler de l’amélioration des charnières, toute amélioration dans ce domaine est la bienvenue, d’autant plus que le pli reste l’un des plus gros problèmes des téléphones pliables.

Le smartphone devrait également intégrer la technologie ProScaler, issue du Galaxy S25 Ultra, qui permettrait une amélioration de la qualité d’image en temps réel. De plus, un verre flexible totalement repensé pourrait améliorer la durabilité de l’écran.

Galaxy Z Flip 7, pour le reste rien de neuf !

Toutefois, certains aspects restent décevants. Aucun changement significatif en photo n’est prévu, et le design global ne devrait pas radicalement évoluer, à l’exception d’un corps légèrement plus fin. Côté performances, le Galaxy Z Flip 7 pourrait embarquer la puce Exynos 2500, un processeur maison dont l’efficacité face au Snapdragon 8 Elite reste incertaine. Le refroidissement devrait être amélioré grâce à une chambre à vapeur plus grande, mais la charge filaire resterait limitée à 25W, comme sur le modèle précédent.

Comme attendu, l’IA générative sera omniprésente, mais son utilité réelle reste à prouver. Face à la concurrence, notamment le Motorola Razr Plus (2024) et le Xiaomi Mix Flip, qui proposent déjà un pli moins visible, Samsung doit encore convaincre. Reste à voir si l’entreprise réussira à surprendre lors de son Unpacked estival, ou si 2025 marquera une année sans grande révolution pour ses pliables.