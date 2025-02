Honor Magic V4 : Encore plus fin que le OPPO Find N5 ?

Actuellement, le Honor Magic V3 est le smartphone pliable le plus fin au monde, mais cela pourrait bien changer avec l’arrivée imminente du OPPO Find N5. Ce dernier, prévu pour être lancé ce jeudi, pourrait être rapidement surpassé en termes de finesse par un autre modèle dans quelques semaines.

Selon des informations provenant de la source chinoise Fixed Focus Digital (via Android Headlines), le Honor Magic V4 pourrait être annoncé d’ici mai ou juin 2025. Bien que peu de détails aient été divulgués à ce jour, il semble que le Magic V4 pourrait être encore plus fin que ses prédécesseurs.

Honor Magic V3 : 4,35 mm d’épaisseur lorsqu’il est déplié.

OPPO Find N5 : Un impressionnant 4,2 mm d’épaisseur.

Si l’on se fie à ces chiffres, le Honor Magic V4 pourrait également adopter une approche plus fine, ce qui rendra la compétition encore plus serrée dans le domaine des téléphones pliables ultra-fins.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite et autres spécifications

Le Magic V4 devrait également être équipé du Snapdragon 8 Elite, le même processeur que le OPPO Find N5 et la série Galaxy S25 de Samsung, offrant des performances de haut niveau. De plus, il est prévu que le smartphone inclut une batterie de 6 000 mAh, un atout important pour garantir une longue autonomie malgré la finesse du design.

L’un des défis majeurs des smartphones pliables ces dernières années a été leur taille et leur durabilité. Les premiers modèles de Samsung, par exemple, ont rencontré de nombreux problèmes de fiabilité. Toutefois, les modèles plus récents, comme le Galaxy Z Fold 6, montrent des améliorations notables, avec une meilleure fiabilité et des écrans plus flexibles.

L’avenir des smartphones pliables

Bien que la finesse des smartphones pliables ne soit pas la seule mesure de leur succès, elle devient un critère important lorsque combinée à des performances accrues et à des écrans plus flexibles. Les années à venir s’annoncent cruciales pour l’essor des téléphones pliables, avec l’anticipation de nouveaux modèles, notamment :

Samsung Galaxy Z Fold 7 : Attendu pour cette année.

Apple : Prévoit de lancer son premier iPhone pliable l’année prochaine.

Les innovations dans ce secteur devraient donc se poursuivre, avec des modèles toujours plus performants et accessibles.