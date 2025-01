Galaxy S25 Ultra : IA, performances et design premium !

Samsung a dévoilé sa très attendue série Galaxy S25, avec en tête d’affiche le Galaxy S25 Ultra. Ce nouveau smartphone repousse encore les limites, offrant des performances impressionnantes, un design revisité, et des innovations axées sur l’IA.

En effet, le Galaxy S25 Ultra marque une évolution subtile dans la gamme Ultra de Samsung. Avec des coins plus arrondis et des bords plats, il s’éloigne davantage de ses racines issues du Galaxy Note. Cette nouvelle approche lui confère un design plus moderne et robuste, tout en améliorant la prise en main.

Bien que l’écran soit légèrement plus grand, atteignant 6,9 pouces grâce à des bordures plus fines, le Galaxy S25 Ultra parvient à être plus léger et compact que son prédécesseur.

Des performances à la pointe avec Snapdragon 8 Elite

Le Galaxy S25 Ultra est équipé du processeur Snapdragon 8 Elite for Galaxy, une version exclusive et optimisée du Snapdragon 8 Elite. Ce processeur sera présent dans toutes les régions, marquant la fin des différences régionales en termes de processeurs. Cependant, en matière de matériel, peu de changements notables sont à signaler.

Associé à 12 Go de RAM et des options de stockage de 256 Go ou 512 Go, ce flagship garantit une fluidité exceptionnelle, idéale pour le multitâche et les usages intensifs.

Pour l’alimentation, on retrouve une batterie de 5 000 mAh, avec une charge rapide de 45 W, assurant des recharges efficaces pour un usage prolongé.

Une caméra encore plus performante

Côté photo, le Galaxy S25 Ultra conserve son capteur principal de 200 mégapixels, mais introduit une grande nouveauté avec un objectif ultra grand-angle de 50 mégapixels, une nette amélioration par rapport aux 12 mégapixels du modèle précédent. Enregistrement HDR 10 bits, réduction avancée du bruit en basse lumière et vidéos plus fluides : Samsung a particulièrement soigné l’expérience multimédia.

Grâce à l’IA, le smartphone analyse les mouvements et l’éclairage pour optimiser les prises de vue, renforçant son statut d’excellence dans la photographie mobile.

Samsung affirme avoir amélioré les détails des images zoomées grâce à un traitement algorithmique avancé. Pour la vidéo, une nouvelle option Galaxy Log fait son apparition, permettant un contrôle plus poussé de la post-production via des LUT personnalisées.

Un design revisité, robuste et élégant

Le design du Galaxy S25 Ultra évolue subtilement. Les coins légèrement arrondis rendent l’appareil plus ergonomique, tout en conservant l’élégance de la série Ultra. Fini les angles aigus, le nouveau design améliore la prise en main sans sacrifier son allure professionnelle.

Le boîtier utilise un matériau en titane durable et le nouvel écran est protégé par le Corning Gorilla Armor 2, offrant une résistance accrue aux chutes, aux rayures, et une meilleure visibilité grâce à un traitement anti-reflets.

L’écran de 6,9 pouces (3 120 x 1 440 pixels) est légèrement plus haut et plus étroit, optimisant la manipulation pour les grandes mains.

L’une des surprises du Galaxy S25 Ultra concerne le S Pen, qui subit une régression. Il perd sa connectivité Bluetooth, ce qui le prive des fonctionnalités gestuelles introduites sur les modèles précédents. Cela en fait un stylet plus basique, sans les “trucs magiques” qui le rendaient si unique.

One UI 7 : Une interface améliorée avec l’IA

Sur le plan logiciel, Samsung met en avant One UI 7.0 et ses nombreuses fonctionnalités alimentées par l’intelligence artificielle. L’assistant par défaut change également, avec l’arrivée de Google Gemini, reléguant Bixby au second plan. Gemini offre des capacités avancées, comme la possibilité de scanner un document pour ajouter des événements à votre calendrier ou partager des informations via des applications comme WhatsApp et Spotify.

L’IA est également capable de détecter des habitudes récurrentes, comme activer le Bluetooth lorsque vous entrez dans votre voiture, et propose automatiquement des routines personnalisées pour automatiser ces actions.

De plus, One UI 7 propose des fonctionnalités IA avancées telles que Galaxy AI Select, qui simplifie les interactions entre applications. Par exemple, si vous recevez une invitation à un événement, l’IA peut automatiquement suggérer de l’ajouter à votre calendrier.

La sécurité n’est pas en reste, avec l’intégration de la cryptographie post-quantique, une méthode de chiffrement résistante aux futures technologies quantiques.

Malgré tout, ces fonctionnalités logicielles ne sont pas exclusives au Galaxy S25 Ultra. Samsung a confirmé que plusieurs d’entre elles seront déployées sur les anciens modèles grâce à des mises à jour logicielles, bien qu’il soit probable que certaines fonctionnalités deviennent payantes à l’avenir.

Prix et disponibilité

Le Galaxy S25 Ultra est proposé à partir de 1 472,05 euros. Il est disponible en Bleu Titane, Gris Titane, Noir Titane et Argent Titane. Des coloris exclusifs comme Noir Absolu Titane, Vert Titane et Or Rose Titane sont disponibles sur le site de Samsung. Les précommandes sont ouvertes dès maintenant, avec une sortie prévue pour le 7 février.

En conclusion, le Galaxy S25 Ultra s’appuie davantage sur des innovations logicielles que matérielles. Si les nouvelles fonctionnalités d’IA promettent de simplifier le quotidien des utilisateurs, l’absence de changements significatifs en termes de matériel pourrait laisser un goût d’inachevé à ceux qui attendaient une véritable révolution. Ce modèle semble davantage conçu pour consolider la position de Samsung dans le domaine des logiciels que pour repousser les limites de l’innovation matérielle.