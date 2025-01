Accueil » Galaxy Z Flip 7 et Z Fold 7 : Prix stables, mais Exynos 2500 au programme ?

Galaxy Z Flip 7 et Z Fold 7 : Prix stables, mais Exynos 2500 au programme ?

Galaxy Z Flip 7 et Z Fold 7 : Prix stables, mais Exynos 2500 au programme ?

Samsung s’apprête à dévoiler ses nouveaux Galaxy Z Flip 7 et Galaxy Z Fold 7 cet été. Si l’attente est à son comble, une récente fuite concernant leurs prix risque d’en décevoir certains.

D’après @PandaFlashPro sur X, les prix des Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 ne bougeront pas par rapport à leurs prédécesseurs :

Galaxy Z Flip 7 : 1 099 dollars, soit 1 202,05 euros en France

Galaxy Z Fold 7 : 1 899 dollars, soit 1 702,05 euros en France

Bonne nouvelle : Samsung ne prévoit pas d’augmentation. Mauvaise nouvelle : il n’y a pas non plus de baisse, alors que beaucoup espéraient un tarif plus accessible pour démocratiser les smartphones pliables.

Les smartphones pliables restent une niche comparée aux flagships classiques. Pourtant, avec l’optimisation des coûts de fabrication, une réduction de prix aurait pu aider ces modèles à percer davantage sur le marché grand public. Mais Samsung préfère maintenir les mêmes tarifs.

Un Exynos 2500 à la place du Snapdragon 8 Elite dans les Galaxy Z Flip 7 et Z Fold 7

L’autre surprise concerne le processeur. Au lieu du dernier Snapdragon 8 Elite for Galaxy, Samsung pourrait équiper ses nouveaux pliables avec son propre Exynos 2500.

Si vous suivez le débat Exynos vs Snapdragon, vous savez que les puces Exynos n’ont pas toujours convaincu. Samsung avait prévu de l’intégrer dans les Galaxy S25, mais des problèmes de fabrication ont retardé son arrivée. L’entreprise affirme avoir corrigé ces défauts, et le Galaxy Z Flip 7 et Z Fold 7 pourraient être les premiers à en profiter.

Si vous êtes déjà fan de smartphones pliables et prêt à investir, ces changements ne devraient pas trop vous freiner. Samsung reste leader en matière d’expérience logicielle sur les écrans pliables. Mais si vous hésitiez en espérant une baisse de prix, ces fuites risquent de refroidir votre enthousiasme.

Évidemment, tout cela reste à confirmer jusqu’à l’annonce officielle de Samsung. Mais une chose est sûre : les smartphones pliables restent un produit premium, et Samsung ne compte pas changer sa stratégie de sitôt.