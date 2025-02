OPPO Find N5 : Focus sur le téléobjectif macro !

OPPO s’apprête à dévoiler son nouveau smartphone pliable, le Find N5, la semaine prochaine et, en attendant l’annonce officielle, la marque multiplie les teasers pour attiser l’enthousiasme.

Cette fois, OPPO a partagé des échantillons photo capturés avec le mode téléobjectif macro, confirmant ainsi cette fonctionnalité tout en donnant un aperçu des capacités de l’appareil photo. Comme le montre l’image publiée, le partenariat avec Hasselblad se poursuit, garantissant un savoir-faire photographique de haut niveau.

Contrairement à la plupart des smartphones qui utilisent un objectif ultra grand-angle pour la macrophotographie, obligeant l’utilisateur à s’approcher très près du sujet, le téléobjectif macro du Find N5 permet de capturer de gros plans détaillés tout en conservant une certaine distance. Cela s’avère particulièrement utile pour les portraits rapprochés d’animaux, de personnes ou encore de petits objets.

Outre ses performances photo, le Find N5 se distingue par son design ultra-fin. Avec une épaisseur de seulement 8,93 mm une fois plié, il surpasse largement le Galaxy Z Fold 6 (12,1 mm) et le Pixel 9 Pro Fold (10,5 mm), devenant ainsi le smartphone pliable le plus fin du marché. Malgré ce format compact, Oppo a réussi à intégrer une batterie imposante de 5 600 mAh, une amélioration notable par rapport aux 4 800 mAh du Find N3. Autre nouveauté très attendue, la recharge sans fil fait enfin son apparition avec une puissance allant jusqu’à 50 W.

Sous le capot, le Find N5 sera propulsé par le Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, le même processeur haut de gamme équipant les Galaxy S25 et OnePlus 13. Il embarquera également l’IA DeepSeek R1, une technologie chinoise qui se démarque par son efficacité et ses performances. Grâce à elle, les utilisateurs bénéficieront d’un assistant intelligent capable d’exécuter des commandes vocales, de rechercher des informations sur le web et d’extraire du contenu depuis des fichiers.

Find N5, une version internationale

Cependant, la version internationale du Find N5 pourrait adopter une approche différente. Dans une vidéo teaser destinée au marché global, on aperçoit l’IA Gemini de Google fonctionnant sur l’appareil, laissant entendre que les modèles hors de Chine pourraient s’appuyer sur les services de Google.

Enfin, un détail inattendu : OnePlus ne lancera pas de smartphone pliable cette année. Le très attendu OnePlus Open 2, qui devait être le jumeau international du Find N5, ne verra donc pas le jour. Pour ceux qui espéraient mettre la main sur le smartphone pliable le plus fin du monde, tout n’est pas perdu. Oppo a confirmé que le Find N5 sera lancé à l’international dès le 20 février, en même temps que sa sortie en Chine.

Ce choix stratégique pourrait indiquer une volonté de OPPO de toucher un public plus large, mais il faudra attendre l’annonce officielle pour en savoir plus.