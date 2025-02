Accueil » OpenAI lance o3-mini : Un modèle d’IA plus rapide, plus précis et disponible pour tous !

Face à la montée fulgurante de DeepSeek R1, OpenAI vient de dévoiler o3-mini, son nouveau modèle d’intelligence artificielle conçu pour le raisonnement avancé.

Après plusieurs jours de rumeurs et d’attente, OpenAI met aujourd’hui à disposition o3-mini dans ChatGPT (y compris pour les utilisateurs gratuits) et via son API, proposant une alternative plus rapide et moins coûteuse que son précédent modèle, o1.

Mais cette sortie suffira-t-elle à freiner l’ascension de DeepSeek R1, un modèle open source et peu coûteux, qui a rapidement séduit de nombreux utilisateurs ?

o3-mini : un modèle d’IA axé sur le raisonnement avancé

Annoncé en décembre, o3-mini appartient à une nouvelle famille de modèles dits « reasoners ». Ces modèles sont conçus pour prendre plus de temps à réfléchir, en analysant leurs propres processus et en affinant leur chaîne de raisonnement avant de répondre. L’objectif : atteindre un niveau de performance comparable à un étudiant en doctorat dans des domaines complexes comme les mathématiques, les sciences et l’ingénierie.

Contrairement à DeepSeek R1, o3-mini n’est pas open source. Il n’est donc pas possible de l’héberger localement ou de l’adapter librement, ce qui peut en limiter l’attrait pour certains développeurs et entreprises.

o3-mini a été optimisé pour les tâches de raisonnement en mathématiques, codage et sciences. Ses avantages par rapport à o1-mini incluent :

24 % de temps de réponse en moins (passant de 12,8 à 10,32 secondes pour 100 tokens)

(passant de 12,8 à 10,32 secondes pour 100 tokens) 56 % des testeurs préfèrent ses réponses par rapport à o1-mini

39 % d’erreurs en moins sur des questions complexes du monde réel

Améliorations significatives en codage et en raisonnement scientifique

Trois niveaux de raisonnement disponibles (faible, moyen, élevé) pour ajuster l’équilibre entre rapidité et précision

L’un des points forts de o3-mini est son contexte étendu de 200 000 tokens, surpassant DeepSeek R1 (128,000 tokens), mais restant loin derrière Google Gemini 2.0 Flash Thinking (1 million de tokens).

À noter : o3-mini ne prend pas encore en charge l’analyse d’images. Pour cela, les utilisateurs devront continuer à utiliser o1.

D’après les premiers benchmarks fournis par OpenAI, o3-mini surpasse o1 dans plusieurs tâches de codage et de raisonnement, avec un coût et une latence réduits.

Les développeurs peuvent utiliser o3-mini via l’API d’OpenAI, notamment avec :

Chat Completions API

Assistants API

Batch API

Déploiement dans ChatGPT et nouveaux tarifs

OpenAI rend o3-mini accessible gratuitement pour la première fois aux utilisateurs gratuits de ChatGPT.

Gratuit : les utilisateurs peuvent tester o3-mini en sélectionnant l’option « Reason » dans ChatGPT

: les utilisateurs peuvent tester o3-mini en sélectionnant dans ChatGPT ChatGPT Plus et Team (20 dollars/mois) : la limite de messages passe de 50 à 150 par jour

ChatGPT Pro (200 dollars/mois) : accès illimité à o3-mini et à sa version avancée o3-mini-high

à o3-mini et à sa version avancée API : disponible via Chat Completions API, Assistants API et Batch API

Côté prix, o3-mini coûte 63 % moins cher que o1-mini et 93 % moins cher que le modèle o1 complet :

1,10 dollar/4,40 dollars par million de tokens (entrée/sortie) avec une remise de 50 % sur le cache

Toujours bien plus cher que DeepSeek R1 (0,14 dollar/0,55 dollar par million de tokens)

Cependant, OpenAI reste une option privilégiée pour les entreprises occidentales soucieuses de la sécurité des données, alors que DeepSeek R1 est un modèle chinois, soulevant des inquiétudes quant à la souveraineté des données.

DeepSeek R1 : un modèle open source qui bouscule l’équilibre

Depuis son lancement il y a deux semaines, DeepSeek R1 a provoqué un séisme dans l’industrie de l’IA.

Disponible gratuitement en open source , il permet aux développeurs et entreprises de l’adapter et de l’héberger localement.

, il permet aux développeurs et entreprises de localement. Son prix très bas le rend plus accessible que les modèles propriétaires d’OpenAI.

le rend plus accessible que les modèles propriétaires d’OpenAI. Il a pris la première place de l’App Store US , surpassant l’application officielle de ChatGPT .

Même Microsoft et Amazon ont ajouté DeepSeek R1 à leurs plateformes cloud, tandis que Perplexity AI l’a intégré à son moteur de recherche.

Cependant, DeepSeek R1 présente aussi des failles :

Il se fait facilement « jailbreaker » , exposant des risques de sécurité, contrairement à OpenAI qui met en avant une meilleure gestion de la sûreté des contenus .

, exposant des risques de sécurité, contrairement à OpenAI qui met en avant une . Il ne dispose pas encore des outils d’intégration et des garanties offertes par OpenAI pour les entreprises .

OpenAI peut-il résister à la vague DeepSeek ?

Avec o3-mini, OpenAI tente d’asseoir sa position sur le marché face à l’essor des modèles open source.

Mais la pression est de plus en plus forte :

Google a récemment lancé Gemini 2.0 Flash Thinking , un modèle avancé avec un contexte d’un million de tokens .

Gemini 2.0 Flash Thinking un contexte d’un million de tokens DeepSeek R1 continue de croître et séduit de plus en plus d’entreprises et de développeurs indépendants .

OpenAI mise sur une meilleure sécurité, une intégration plus fluide et un support pour les entreprises pour maintenir son avance.

Mais à mesure que les modèles open source deviennent plus performants et plus abordables, sa stratégie actuelle suffira-t-elle à convaincre les utilisateurs de payer un abonnement coûteux ?

La concurrence dans l’IA n’a jamais été aussi intense, et les prochains mois seront décisifs pour OpenAI.