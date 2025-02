iPhone 17 : Fuite du design, un look inspiré des Google Pixel pour certains modèles !

Apple continue d’affiner le design de ses iPhones, et selon les dernières fuites, la série iPhone 17 pourrait apporter l’un des changements esthétiques les plus notables depuis des années.

Inspirée par la barre horizontale de la série Pixel de Google, Apple envisagerait d’adopter une barre horizontale pour loger les capteurs photo sur les modèles d’entrée de gamme et le modèle Air de la série iPhone 17.

Depuis plusieurs semaines, des rendus et concepts ont circulé sur le Web, suggérant qu’Apple abandonnerait la disposition triangulaire actuelle des capteurs photo au profit d’une bande horizontale couvrant toute la largeur du téléphone.

D’après Majin Bu, qui a un historique de rumeurs à la fois confirmées et démenties, ce nouveau design serait réservé aux modèles iPhone 17 et iPhone 17 Air.

L’iPhone 17 Air disposerait d’une fine bande horizontale avec un unique capteur photo.

L’iPhone 17 classique aurait deux capteurs, avec une disposition revue pour éviter les interférences avec le système Face ID.

L’ultra grand-angle serait placé au centre de la barre afin d’optimiser l’espace.



En revanche, les iPhone 17 Pro et Pro Max conserveraient un bloc photo similaire aux iPhone 16 Pro, avec des matériaux haut de gamme comme le titane ou l’aluminium.

L’iPhone 17 Pro Max : une Dynamic Island plus petite et une nouvelle approche des matériaux

Une autre rumeur indique que l’iPhone 17 Pro Max pourrait être le premier à réduire la taille de la Dynamic Island, qui est restée inchangée depuis l’iPhone 14 Pro. Ce changement pourrait être rendu possible grâce à une nouvelle technologie de lentilles métalliques (Metalens), permettant d’optimiser le système Face ID et de gagner de l’espace sur l’écran.

Apple envisagerait aussi de remplacer le titane par de l’aluminium sur les modèles Pro. Enfin, des modifications du contour et du dos des appareils pourraient apporter une touche de modernité à cette future génération d’iPhone.

Un design qui pourrait séduire et inquiéter Google

Si cette rumeur se confirme, l’iPhone 17 pourrait profiter du design distinctif des Pixel tout en l’améliorant, ce qui pourrait attirer de nombreux utilisateurs en quête de renouveau esthétique.

Le marché des smartphones étant de plus en plus compétitif, les iPhone et les Google Pixel se disputent une partie du même public, et ce changement pourrait renforcer la domination d’Apple en attirant des utilisateurs qui auraient pu être tentés par un Pixel 9.

Si Apple parvient à associer ce nouveau design à une expérience photo améliorée et des performances optimisées, l’iPhone 17 pourrait marquer une évolution majeure et redonner un attrait inédit à la gamme standard d’Apple.