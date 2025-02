Google Messages : Bientôt la suppression de messages pour tous !

L’application de messagerie par défaut sur les smartphones Android, Google Messages, est en phase de test pour une nouvelle fonctionnalité permettant d’annuler l’envoi de messages dans les conversations utilisant le protocole RCS (Rich Communication Services).

Actuellement, la suppression d’un message ne l’efface que sur votre appareil, sans affecter les autres participants à la conversation. Avec cette mise à jour, une option « supprimer pour tout le monde » serait disponible, analogue à ce que proposent des applications comme WhatsApp et Telegram. Une fois le message supprimé, une indication apparaîtrait pour signaler sa suppression. Cette fonctionnalité pourrait être limitée à une courte période après l’envoi du message.

Cette évolution s’aligne sur les directives de la GSMA, l’association qui supervise le développement du protocole RCS. La version 2.7 du profil universel RCS stipule que tous les appareils et applications compatibles doivent permettre l’édition, la suppression et le rappel des messages.

Bien que Google ait encouragé l’adoption du RCS depuis plusieurs années, Apple a récemment annoncé que les iPhone et iPad dotés de connectivité cellulaire prendront en charge le RCS avec iOS 18. Cependant, la fonctionnalité « Annuler l’envoi » n’est pas encore disponible pour le RCS sur iOS.

Pour que cette nouvelle option soit pleinement opérationnelle, tous les participants à une conversation devront utiliser des versions à jour de leurs applications de messagerie respectives.

Google Messages s’améliore constamment

En plus de cette fonctionnalité, Google améliore continuellement l’expérience utilisateur de son application Google Messages, notamment en permettant l’envoi d’images de haute qualité, en améliorant les fonctions de sauvegarde et de restauration sur le cloud, et en testant le chiffrement de bout en bout dans les conversations avec d’autres applications compatibles RCS, comme Samsung Messages.

Bien que la date de déploiement de cette fonctionnalité ne soit pas encore confirmée, son intégration renforcerait la position de Google Messages face à des concurrents comme WhatsApp et Telegram, en offrant des options de messagerie plus flexibles et sécurisées aux utilisateurs d’Android.