Google Messages : Envoi d’images haute qualité avec la mise à jour RCS

Google Messages et les Rich Communication Services (RCS), une évolution significative des SMS, vont bientôt s’améliorer avec une future mise à jour de Google.

Depuis quelque temps, les utilisateurs se plaignent de la compression excessive des images envoyées via Google Messages. Par exemple, une image de 50 mégapixels/6 Mo se retrouve réduite à une version de 1,9 mégapixels/147 Ko, entraînant une perte de qualité importante.

Cette situation est regrettable, car les RCS transforment l’application de messagerie par défaut en une expérience analogue aux réseaux sociaux comme WhatsApp, permettant l’envoi de photos, vidéos, GIFs, et autres fichiers, tout en supportant le chiffrement de bout en bout, les accusés de réception et les indicateurs de frappe.

Cependant, un changement est imminent. Selon un récent rapport, Google va enfin augmenter la limite de compression des images. Les analyses de code ont révélé que les utilisateurs pourraient bientôt envoyer des images jusqu’à 8 192 pixels de large et de haut avec une qualité JPEG fixée à 100. Si l’option « Envoyer les photos plus rapidement » est activée, les images seront compressées à 2 408 pixels avec une qualité JPEG réduite à 90. Actuellement, cette option compresse les images à 1 600 pixels, affectant considérablement leur qualité.

Ce problème n’est pas inhérent aux RCS, car d’autres applications comme Samsung Messages utilisent également les RCS sans ces limitations. Le problème réside chez Google, et si l’entreprise met en œuvre ce changement, les utilisateurs constateront une amélioration significative de la qualité des images envoyées via Google Messages. Cette modification pourrait être influencée par la décision d’Apple de supporter les RCS dans son application Messages avec iOS 18, une adoption que Google a souvent encouragée.

Outre Google Messages, Apple et les RCS

Après une campagne publique de longue haleine, Apple a finalement cédé à la pression de Google pour intégrer les RCS à l’iPhone et iOS. Depuis le mois dernier, avec la sortie de la bêta 2 d’iOS 18 pour les développeurs, certains utilisateurs d’iPhone aux États-Unis ont pu échanger des messages avec des utilisateurs Android via RCS. Pour utiliser les RCS, les utilisateurs d’iPhone américains doivent être sur la bêta 2 d’iOS 18 ou une version ultérieure et être abonnés à Verizon, T-Mobile ou AT&T.

Récemment, Apple a publié la bêta 3 d’iOS 18 pour les développeurs, étendant le support des RCS aux utilisateurs d’iPhone au Canada, en France, en Allemagne et en Espagne, à condition qu’ils utilisent des opérateurs compatibles tels que Vidéotron, Telus Mobility, Bell, Telefónica, SFR et O2.

D’ici la sortie finale d’iOS 18 en septembre, tous les opérateurs ne supporteront pas les RCS. Cependant, ceux qui le feront permettront aux utilisateurs d’iPhone d’envoyer et de recevoir des médias de haute qualité avec les utilisateurs Android, évitant les limitations de basse résolution des SMS et MMS. L’application Messages indiquera l’utilisation des RCS avec « RCS Message » dans le champ de texte lors des conversations avec des utilisateurs Android, tandis que les conversations iMessage continueront d’afficher des bulles de texte bleues.