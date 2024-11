Accueil » Google Messages : Sauvegarde et restauration intégrées pour une gestion simplifiée

Actuellement, les messages Google sont sauvegardés via les paramètres généraux de votre compte Google, mais cette méthode manque de flexibilité, notamment lors du transfert des messages vers un nouvel appareil. Google semble répondre à ce problème en intégrant une fonction de sauvegarde et restauration directement dans l’application Google Messages.

D’après une analyse de 9to5Google, des lignes de code dans la dernière version de Google Messages indiquent qu’une fonctionnalité native de « Backup & Restore » (sauvegarde et restauration) est en préparation. Contrairement à la méthode actuelle, qui s’appuie sur les paramètres système généraux, cette nouveauté permettra de gérer les sauvegardes directement depuis les paramètres de Google Messages.

Les utilisateurs pourront sauvegarder non seulement leurs conversations, mais également les médias envoyés et reçus, comme les photos et vidéos. Ces sauvegardes seront chiffrées de bout en bout, garantissant que seules les personnes autorisées peuvent y accéder. Cependant, les appareils dépourvus de verrouillage d’écran ne seront pas éligibles à cette protection renforcée.

Bien que les sauvegardes restent associées à votre compte Google, cette fonctionnalité indépendante offrira davantage de souplesse. Google met en avant l’intégration à son écosystème Google One, car les besoins en stockage pourraient augmenter avec le temps, en particulier pour les utilisateurs qui partagent de nombreux fichiers multimédias.

Pour limiter la consommation de données mobiles, l’application proposera de synchroniser les médias uniquement via une connexion Wi-Fi. Enfin, il sera possible de désactiver la fonctionnalité, mais cela entraînera la suppression définitive des messages sauvegardés sur votre compte Google.

Google Messages, un processus de restauration automatisé

Selon Android Authority, la fonctionnalité de restauration semble déjà activée dans certaines versions de l’application. Lors de la connexion à Google Messages sur un nouvel appareil, les conversations seraient restaurées automatiquement, sans intervention manuelle. Cette simplicité rappellerait l’expérience de sauvegarde et de récupération des messages proposée par WhatsApp, souvent citée comme un modèle de fluidité.

Avec cette nouveauté, Google Messages ambitionne de rendre le transfert de messages entre appareils beaucoup plus simple et convivial. L’intégration directe de la sauvegarde dans l’application permettrait non seulement de simplifier la récupération des messages, mais aussi de réduire les frictions pour les utilisateurs.

Bien que la date de lancement officielle de cette fonctionnalité ne soit pas encore connue, son arrivée marquerait une étape importante pour améliorer la gestion des messages sur Android.