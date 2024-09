RCS : La GSMA prépare le chiffrement de bout en bout pour Android et iPhone 🔒

La GSMA, l’organisation chargĂ©e de superviser le standard RCS (Rich Communication Services), a confirmĂ© que les appareils Apple prennent dĂ©sormais en charge la messagerie RCS avec la sortie d’iOS 18. Selon Tom Van Pelt, directeur technique de la GSMA, cette Ă©tape marque « l’aboutissement de plusieurs annĂ©es de collaboration » entre les opĂ©rateurs mobiles, les fabricants d’appareils et les fournisseurs de technologies. Tom Van Pelt a soulignĂ© la prochaine Ă©tape importante pour le RCS, Ă savoir l’intĂ©gration du chiffrement de bout en bout (E2EE) dans le profil universel. Cela marquera le premier dĂ©ploiement d’un chiffrement standardisĂ© et interopĂ©rable sur diffĂ©rentes plateformes, rĂ©pondant ainsi Ă des dĂ©fis tels que la fĂ©dĂ©ration de clĂ©s et l’appartenance Ă un groupe cryptographiquement appliquĂ©e. Van Pelt a insistĂ© sur le fait que les utilisateurs bĂ©nĂ©ficieront de protections de sĂ©curitĂ© renforcĂ©es, notamment contre les escroqueries et la fraude. Le dĂ©ploiement du RCS par Apple Cette annonce fait suite Ă la mise Ă jour iOS 18 d’Apple, publiĂ©e lundi, qui a remplacĂ© les SMS par le RCS pour les messages envoyĂ©s aux utilisateurs d’Android. Bien que les bulles vertes persistent, les utilisateurs d’iPhone peuvent dĂ©sormais envoyer des mĂ©dias en haute rĂ©solution, voir les accusĂ©s de lecture et les indicateurs de saisie dans les conversations inter-plateformes. Cependant, la version RCS d’Apple ne dispose pas du E2EE. Alors que Google Messages propose le E2EE par dĂ©faut pour les chats RCS, le systĂšme iMessage d’Apple n’applique le chiffrement qu’à son service propriĂ©taire, et non au RCS. Vers un chiffrement multiplateforme Pour que le E2EE fonctionne entre Android et iOS, il doit ĂȘtre intĂ©grĂ© au profil universel RCS. La GSMA a confirmĂ© que cela fait partie de ses plans futurs, avec le soutien de Google. Elmar Weber, directeur gĂ©nĂ©ral de Google, a partagĂ© sur LinkedIn que Google propose le E2EE dans Google Messages avec RCS depuis 2020 et a qualifiĂ© le E2EE de « composant essentiel de la messagerie sĂ©curisĂ©e ». Google s’engage Ă faire du E2EE la norme pour tous les utilisateurs de RCS, quelle que soit leur plateforme. E2EE sur toutes les plateformes La GSMA et Google poussent en faveur de ce dĂ©veloppement, et tout indique que le Messaging Layer Security (MLS) pourrait ĂȘtre le protocole utilisĂ© pour mettre en Ɠuvre le E2EE dans les discussions de groupe. Google travaille Ă l’intĂ©gration de MLS dans ses systĂšmes de messagerie, bien que ni la GSMA ni Google n’aient donnĂ© de dĂ©tails sur le calendrier de dĂ©ploiement de ces mises Ă jour. Bien que la messagerie entre iOS et Android n’ait jamais Ă©tĂ© chiffrĂ©e via SMS, les attentes ont changĂ©. Les utilisateurs attendent avec impatience l’inclusion du E2EE dans la messagerie RCS, mĂȘme si le calendrier exact reste flou. Tom Van Pelt, directeur technique de la GSMA, a dĂ©clarĂ© Ă propos du chiffrement de bout en bout RCS : Nous sommes impatients de continuer Ă collaborer avec l’écosystĂšme mobile pour faire progresser le standard RCS avec un chiffrement de bout en bout interopĂ©rable, garantissant que tous les messages RCS restent privĂ©s et sĂ©curisĂ©s. Nous sommes enthousiasmĂ©s par l’avenir de cette technologie.

En tant qu’utilisateur Android, je suis simplement heureux de pouvoir enfin envoyer des photos et des vidĂ©os de haute qualitĂ© Ă mes amis et ma famille qui utilisent un iPhone. Le E2EE serait un plus indĂ©niable. Cette annonce de la GSMA est une Ă©tape positive, mais il reste encore du travail Ă faire pour que le chiffrement de bout en bout devienne la norme pour tous les utilisateurs de RCS, indĂ©pendamment de leur plateforme.