Powerbeats Pro 2 : Plus légers, plus intelligents et avec suivi cardiaque !

Beats vient d’annoncer les Powerbeats Pro 2, la suite très attendue de ses écouteurs de fitness lancés en 2019. Ce nouveau modèle conserve le design emblématique à crochet d’oreille de la gamme Powerbeats, mais avec des améliorations significatives en termes de taille, de poids et de fonctionnalités.

Les Powerbeats Pro 2 sont 20 % plus légers et significativement plus petits que leurs prédécesseurs. Le boîtier de chargement a également été réduit de 33 % et prend désormais en charge la recharge sans fil Qi en plus de l’USB-C. Ces améliorations rendent les écouteurs plus confortables à porter et plus pratiques à transporter.

La fonctionnalité la plus notable des Powerbeats Pro 2 est la surveillance de la fréquence cardiaque pendant les séances d’entraînement. Chaque écouteur est équipé de capteurs LED optiques qui pulsent plus de 100 fois par seconde pour mesurer le flux sanguin. Un algorithme analyse les données des deux écouteurs pour fournir la lecture la plus précise possible, qui est ensuite transmise aux applications de fitness compatibles comme Nike Run Club, Peloton, Open, et plus encore. Les données de fréquence cardiaque peuvent également être consultées ultérieurement dans l’application Apple Health.

Les Powerbeats Pro 2 conservent la certification IPX4 pour la résistance à l’eau et à la transpiration, identique à celle du précédent modèle. Bien que certains concurrents, comme les Jabra Elite 8 Active et les Sennheiser Momentum Sport, offrent une résistance supérieure, Beats affirme que les Powerbeats Pro 2 sont très durables. Le système de ventilation des écouteurs a été redessiné pour mieux protéger contre les infiltrations d’eau, et le crochet d’oreille est décrit comme le plus robuste à ce jour en termes de durabilité.

Powerbeats Pro 2, une autonomie améliorée

L’autonomie des Powerbeats Pro 2 a été considérablement améliorée par rapport à la génération précédente. Beats annonce une autonomie de 8 heures de lecture continue avec l’ANC activé (ou 10 heures avec l’ANC désactivé). En tenant compte de la recharge supplémentaire fournie par le boîtier, l’autonomie totale peut atteindre 36 heures (ou 45 heures avec l’ANC désactivé).

Contrairement au précédent modèle, les Powerbeats Pro 2 sont équipés de l’ANC (Annulation Active du Bruit) grâce à la puce H2 d’Apple. Cette intégration permet également d’accéder à d’autres fonctionnalités de l’écosystème Apple, telles que le partage audio, les commandes vocales « Hey Siri » mains libres, l’audio spatial personnalisé et la prise en charge de l’application Find My. Les utilisateurs Android peuvent accéder à certaines de ces fonctionnalités via l’application Beats, mais les Powerbeats Pro 2 ne sont pas conçus pour tirer parti des capacités natives de Google, comme Fast Pair ou Find My Device.

Disponibilité et prix

Les Powerbeats Pro 2 sont disponibles dès aujourd’hui au prix de 299,95 euros, le même que celui du précédent modèle. Ils sont proposés en quatre couleurs : orange, violet, gris et noir.

Les utilisateurs Android devront activer manuellement la surveillance de la fréquence cardiaque via l’application Beats ou en appuyant deux fois et en maintenant enfoncé le bouton sur l’un des écouteurs. Une bonne étanchéité étant cruciale pour la précision de la surveillance de la fréquence cardiaque, Beats inclut désormais cinq jeux d’embouts auriculaires dans la boîte, y compris des tailles extra petites et extra larges.

Les Powerbeats Pro 2 représentent une mise à niveau significative par rapport à leurs prédécesseurs, avec un design plus compact, une surveillance de la fréquence cardiaque intégrée, une autonomie améliorée et l’ajout de l’ANC. Ces écouteurs sont conçus pour offrir une expérience d’entraînement optimale, avec des fonctionnalités avancées et une durabilité accrue. Reste à voir si Beats parviendra à convaincre les utilisateurs avec ces nouvelles fonctionnalités et si les Powerbeats Pro 2 deviendront les écouteurs de fitness de référence.