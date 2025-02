iPhone pliable : Apple choisira son fournisseur d’écrans d’ici avril !

Depuis plusieurs années, des rumeurs circulent sur l’arrivée d’un iPhone pliable, et il semble que le projet progresse enfin. En effet, il semble que ce rêve se rapproche un peu plus de la réalité. Un nouveau rapport indique que Apple serait dans la phase finale de sélection de son fournisseur d’écrans pliables, un élément clé pour le développement de ce futur appareil.

Alors que Samsung et Google ont déjà sorti plusieurs générations de smartphones pliables, Apple adopte comme à son habitude une approche plus prudente. Néanmoins, les travaux en coulisses semblent s’accélérer.

D’après yuex1122, une source relayée par le site coréen Naver, Apple finaliserait le choix de son fournisseur entre fin février et début avril. Comme à son habitude, Apple impose des exigences très strictes aux fabricants de composants. La marque, souvent en retard sur certaines innovations technologiques, préfère faire les choses « à sa manière », en recherchant une exécution parfaite plutôt que de se précipiter sur le marché.

La firme impose des exigences techniques strictes, notamment en matière de durabilité et de réduction des plis sur l’écran, deux problématiques encore courantes sur les modèles pliables actuels. L’entreprise évaluerait actuellement des fabricants locaux, qui auraient réalisé d’importants progrès pour répondre à ces critères.

Deux modèles pliables en préparation ?

Des indices suggèrent que Apple pourrait s’inspirer de la stratégie de Samsung, en développant deux types d’iPhone pliables :

Un modèle à coque rabattable, semblable au Galaxy Z Flip.

Une version plus grande, proche d’une tablette, à l’image du Galaxy Z Fold.

Toutefois, le calendrier de lancement reste incertain. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, l’iPhone pliable serait encore en phase de planification et ne sortirait pas avant 2025-2027.

Apple teste aussi des écrans pliables pour MacBook

Au-delà des smartphones, Apple explorerait également des écrans pliables pour ses MacBook. Un précédent rapport évoquait un écran de 19,5 pouces, bien que les détails techniques restent encore flous.

Avec l’arrivée d’Apple sur le marché des smartphones pliables, la concurrence avec Samsung et Google s’annonce féroce. Alors que ces deux entreprises continuent d’améliorer leurs modèles et de peaufiner leurs designs, Apple devra se démarquer en proposant une solution à la fois robuste et innovante.

Si la firme parvient à résoudre les problèmes de durabilité et de plis sur l’écran, elle pourrait jouer un rôle majeur dans l’évolution du secteur des appareils pliables. Il faudra cependant attendre encore quelques années avant de voir comment Apple compte révolutionner cette technologie.