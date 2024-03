Vers une nouvelle ère : le MacBook pliable d’Apple attendu en 2027

Selon des informations relayées par l’analyste renommé Ming-Chi Kuo, Apple pourrait redéfinir l’innovation technologique avec le développement d’un MacBook pliable. Contrairement aux spéculations habituelles entourant les iPhone et iPad pliables, l’attention d’Apple se concentrerait exclusivement sur un MacBook aux dimensions impressionnantes de 20,3 pouces. Cette précision met en lumière un projet distinct et ambitieux, écartant les attentes d’un dispositif mobile pliable à court terme.

La rumeur, persistante depuis plusieurs années, suggère que ce MacBook révolutionnaire ne franchirait les portes de la production de masse qu’en 2027, posant ainsi les jalons pour une éventuelle commercialisation l’année suivante. Ce délai laisse présager une conception méticuleuse et un peaufinage technologique, nécessaires pour parfaire un produit conjuguant esthétique et fonctionnalité, tout en respectant les standards de qualité élevés chers à Apple.

最近我多次被詢問蘋果是否計劃在 2025 年或 2026 年量產可折疊 iPhone 或 iPad。我的最新調查顯示,蘋果目前唯一有明確開發時程的可折疊產品,只有配備約20.3″顯示器、並預計在2027年量產的MacBook。 —

Recently, I’ve received many inquiries about whether Apple plans to mass-produce the… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 7, 2024

Le concept, bien que futuriste, évoque un ordinateur portable intégralement constitué d’un écran pliable, se passant de clavier physique au profit d’un clavier virtuel. Cette innovation pourrait transformer radicalement l’usage du MacBook, le convertissant en une tablette géante à la demande, tout en conservant les fonctionnalités d’un laptop traditionnel. Néanmoins, l’adoption d’un clavier tactile reste un sujet de préoccupation, tant l’expérience utilisateur diffère de celle procurée par un clavier physique.

Les technophiles et les experts restent partagés quant à la viabilité d’un tel projet. Si l’idée d’un MacBook se métamorphosant en un écran large pour des présentations ou des divertissements est séduisante, les défis, notamment en termes de durabilité du mécanisme pliable et de l’ergonomie du clavier virtuel, sont considérables. Malgré ces obstacles, la trajectoire d’innovation d’Apple laisse présager que l’entreprise pourrait être en train d’explorer sérieusement cette technologie, même si le risque que ces recherches n’aboutissent à aucun produit commercial reste non négligeable.

Va-t-on réellement le voir ?

Cette prospective s’inscrit dans un contexte où Apple a régulièrement été à la pointe de l’innovation, bien que chaque avancée technologique soit accueillie avec son lot de scepticisme. Que ce MacBook pliable devienne réalité ou reste une ébauche dans les laboratoires d’Apple, l’engouement autour de cette potentialité témoigne de l’appétit constant pour l’innovation et du désir des consommateurs et des professionnels de voir la technologie repousser sans cesse les limites du possible.

Les sceptiques doutent que cela puisse être réalisé avec succès, et je comprends parfaitement leur point de vue. Cependant, il semble qu’Apple explore sérieusement ce concept, si l’on en croit les rumeurs qui ont couru ces deux dernières années (et même plus tôt). Cependant, il est tout à fait possible que toute cette R&D n’aboutisse à rien au bout du compte (il suffit de penser à l’Apple Car).