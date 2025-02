Accueil » Paint dopé à l’IA : Microsoft intègre Copilot et révolutionne la création d’images !

Microsoft continue d’étendre son assistant Copilot à toutes ses applications, et la dernière en date à recevoir cette intégration est Paint. Les utilisateurs inscrits aux canaux Canary et Dev de Windows Insiders verront apparaître un nouveau bouton Copilot dans l’application de dessin Paint.

Ce nouveau bouton ouvre un menu déroulant regroupant plusieurs outils d’IA générative, notamment Cocreator, Image Creator et Generative Erase. Après l’ajout de Copilot dans la barre des tâches et même sur certains claviers, Microsoft poursuit son objectif de rendre son assistant omniprésent dans l’écosystème Windows.

Une intégration logique pour Paint

Depuis un an, Paint bénéficie de plusieurs améliorations basées sur l’IA, avec l’introduction de Cocreator, un générateur d’images basé sur DALL·E, en 2023, suivi d’options de remplissage génératif à l’automne dernier.

Désormais, tous ces outils seront centralisés sous l’icône Copilot, permettant aux utilisateurs de créer et modifier des images plus facilement. À bien y réfléchir, la présence d’un raccourci Copilot dans Paint semble plus pertinente que son intégration dans Bing.

Une recherche améliorée pour retrouver des images dans le cloud

En parallèle, les membres Insider de Windows 11 reçoivent une mise à jour de la recherche IA, qui était en test depuis quelques semaines. Jusqu’à présent, cette fonctionnalité permettait uniquement de retrouver des fichiers stockés localement sur l’ordinateur. Désormais, elle prend en charge la recherche dans le cloud, permettant aux utilisateurs de retrouver leurs photos et fichiers enregistrés en ligne grâce à des requêtes en langage naturel.

Lorsqu’un utilisateur effectue une recherche, les images stockées en local et celles disponibles dans le cloud s’afficheront ensemble dans les résultats. Cette amélioration est en cours de déploiement pour les Insiders des canaux Dev et Beta.

Avec ces nouvelles fonctionnalités, Microsoft continue d’intégrer Copilot partout dans Windows 11, notamment dans les applications natives, comme Paint et la recherche.

Alors que l’assistant devient de plus en plus présent dans l’écosystème Windows, il reste à voir si ces ajouts seront réellement utiles aux utilisateurs ou s’ils ne feront que complexifier l’expérience globale. En tout cas, Paint pourrait bien devenir un outil de création IA plus puissant qu’il ne l’a jamais été.