Apple : iPhone et MacBook pliables en préparation !

Depuis quelques années, les rumeurs d’un iPhone pliable se multiplient. Bien qu’Apple n’ait jamais confirmé officiellement son intention de se lancer sur ce marché, le géant de Cupertino explore discrètement cette technologie depuis plusieurs années.

Selon un nouveau rapport du Wall Street Journal, Apple prévoit de bouleverser sa gamme de produits en introduisant deux nouveaux appareils pliables : un iPhone et un MacBook.

Un iPhone pliable avec un écran de plus de 7 pouces

Le rapport indique que Apple travaille sur un iPhone pliable dont l’écran, une fois déplié, mesurerait plus de 7 pouces, surpassant les 6,9 pouces de l’iPhone 16 Pro Max. Cela placerait l’appareil dans la lignée des smartphones pliables déjà sur le marché, mais avec une attention particulière portée à l’expérience utilisateur, notamment en évitant les plis visibles sur l’écran.

Initialement, Apple aurait expérimenté des écrans orientés vers l’extérieur, mais les dernières informations suggèrent que l’entreprise s’oriente désormais vers un design à écran interne pliable, similaire à celui des Galaxy Z Fold de Samsung.

Un MacBook pliable avec un écran de 19 pouces

Outre le projet d’iPhone pliable, Apple travaillerait également sur un appareil encore plus ambitieux : un MacBook pliable. Cet appareil, qui pourrait également être qualifié de grand iPad pliable, offrirait une diagonale de 19 pouces une fois déplié. Ce serait le plus grand écran jamais proposé par Apple sur un produit portable.

Ce concept rejoint une précédente déclaration de Mark Gurman, analyste réputé, qui avait décrit un appareil analogue à un iPad géant capable d’exécuter des applications macOS, rendant la frontière entre MacBook et iPad plus floue que jamais. Gurman le compare à deux iPad Pro juxtaposés, offrant une surface de travail étendue pour le multitâche ou la productivité.

Les défis techniques : un obstacle à surmonter

Le développement de ces appareils pliables n’a pas été sans difficulté. Apple a rencontré de nombreux obstacles, notamment en ce qui concerne :

Le mécanisme de charnière, essentiel pour garantir la durabilité de l’écran pliable.

La couche protectrice de l’écran, qui doit être à la fois robuste et agréable au toucher.

Ces problèmes ont conduit à plusieurs retards dans la mise en production. Apple, fidèle à son exigence de perfection, cherche à éviter les plis visibles sur ses écrans pliables, un défaut commun à de nombreux appareils concurrents, y compris les modèles les plus récents de Samsung.

Quelles dates de lancement ?

Le Wall Street Journal indique que l’iPhone pliable pourrait être lancé en 2026 ou 2027, tandis que le MacBook pliable arriverait encore plus tard. Ces échéances restent floues, car Apple semble avancer prudemment pour éviter les faux pas.

Si Apple parvient à intégrer les applications macOS sur son iPad pliable, cela pourrait redéfinir les usages des tablettes et ordinateurs portables. L’idée de pouvoir travailler avec des logiciels professionnels sur un appareil aussi polyvalent a de quoi séduire les consommateurs et les entreprises. En ce qui concerne l’iPhone pliable, son grand écran intérieur pourrait offrir une expérience plus immersive pour les jeux, la productivité ou le visionnage de contenu multimédia, tout en restant compact une fois plié.

Avec ces deux appareils pliables, Apple s’apprête peut-être à ouvrir un nouveau chapitre dans l’histoire de ses produits. Alors que des concurrents comme Samsung, Huawei, et OPPO dominent déjà le marché des pliables, Apple semble miser sur une approche plus réfléchie et différenciée.