Powerbeats Pro 2 : Beats tease enfin ses nouveaux écouteurs sans fil !

Après presque 5 ans d’attente, Beats s’apprête enfin à dévoiler la seconde génération des Powerbeats Pro. Selon Bloomberg, ces nouveaux écouteurs sans fil seront lancés officiellement le 11 février.

Les Powerbeats Pro 2 conservent le design emblématique des modèles précédents, avec leurs crochets d’oreille adaptés aux sportifs. Toutefois, quelques ajustements sont au programme.

Le bras des écouteurs est plus fin, le logo Beats est plus discret, et surtout, le bouton central physique a disparu au profit de commandes tactiles. En revanche, les boutons latéraux restent présents, offrant toujours un contrôle physique pour le volume et la lecture.

Le boîtier de charge a également été réduit, rendant son transport plus pratique.

Powerbeats Pro 2, un son optimisé et de nouvelles fonctionnalités

L’un des changements majeurs est l’intégration de la puce Apple H2, déjà utilisée dans les AirPods Pro 2. Cette amélioration devrait améliorer la qualité audio, optimiser l’autonomie de la batterie, et potentiellement réduire la latence lors des appels et des jeux.

L’une des nouveautés les plus attendues est l’ajout du suivi de la fréquence cardiaque. Cette fonctionnalité pourrait ensuite être déployée sur la gamme AirPods.

La réduction de bruit est un autre point clé de cette nouvelle génération. Des rumeurs indiquent que les Powerbeats Pro 2 pourraient enfin intégrer l’Active Noise Cancellation (ANC). Cette absence sur le premier modèle était un point faible, d’autant plus que des écouteurs Beats moins chers, comme les Studio Buds, proposent déjà cette fonctionnalité.

Cependant, il reste à voir si cette réduction de bruit sera véritablement active ou simplement une isolation passive améliorée.

Un prix inchangé et de nouvelles couleurs

Le prix de lancement reste fixé à 250 dollars, soit le même tarif que les premiers Powerbeats Pro. Beats proposera également de nouvelles couleurs, dont un noir classique, un beige élégant, et un orange vibrant, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Les Powerbeats Pro 2 devraient être dévoilés dans quelques jours seulement, et leur arrivée pourrait séduire les sportifs et les amateurs de basses profondes qui recherchent des écouteurs offrant à la fois stabilité, confort et performances sonores.

L’intégration de nouvelles technologies, comme la puce H2, le suivi de la fréquence cardiaque et potentiellement l’ANC pourrait bien faire des Powerbeats Pro 2 un incontournable sur le marché des écouteurs sans fil sportifs.