Huawei Pocket 3 : Le pliable ultra-compact débarque pour le Nouvel An chinois !

Avec le Nouvel An chinois qui approche à grands pas, les marques rivalisent d’ingéniosité pour marquer l’occasion avec des éditions spéciales de leurs modèles phares. Parmi elles, Xiaomi et Nubia dévoilent des versions dédiées de leurs smartphones, tels que le Xiaomi 15 et le Nubia Z70 Ultra.

Mais, Huawei prend une autre direction : l’annonce d’un tout nouveau smartphone pliable, le Huawei Pocket 3, prévu pour le Festival de Printemps, entre le 29 janvier et le 12 février 2025.

Selon le célèbre Digital Chat Station sur Weibo, Huawei prévoit de lancer le Pocket 3 pendant le Festival de Printemps, une période stratégique marquée par une forte activité d’achat en Chine. Outre Huawei, des marques comme Xiaomi, OPPO et Realme lanceront également de nouveaux modèles à cette période, rendant février 2025 particulièrement intéressant pour les passionnés de technologie.

Ce que l’on sait du Huawei Pocket 3

Les informations spécifiques sur le Pocket 3 restent rares, mais les fuites indiquent un design amélioré par rapport au Huawei Pocket 2. Il devrait être plus fin, plus léger et plus compact. Parmi les fonctionnalités phares attendues, on pourrait retrouver :

Écrans OLED haute qualité, à l’instar de son prédécesseur.

Système de caméras haut de gamme, rivalisant avec les modèles pliables comme le Xiaomi Mix Flip 2 ou le Samsung Galaxy Z Flip 7.

Performances accrues, peut-être avec une nouvelle puce Kirin.

Ce modèle est conçu pour rivaliser avec d’autres appareils pliables comme le Honor Magic V Flip 2, offrant des innovations tout en maintenant une grande portabilité.

Retour sur le Huawei Pocket 2

Pour mieux comprendre les attentes autour du Pocket 3, rappelons les caractéristiques impressionnantes du Huawei Pocket 2, sorti en 2023 :

Écran principal : 6,94 pouces OLED LTPO pliable avec une résolution 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Écran externe : 1,15 pouce OLED LTPO, idéal pour des notifications rapides.

Caméras : Avant : 10,7 mégapixels pour des selfies nets. Arrière : 50 mégapixels (principal) + 12 mégapixels (ultra-large) + 8 mégapixels (téléphoto) + 2 mégapixels (spectral).

Performance : Puce Kirin, 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage.

Autonomie : Batterie de 4 520 mAh avec charge rapide de 66W et charge sans fil de 40W.

Fonctionnalités supplémentaires : Capteur d’empreintes latéral et capacités de messagerie satellite.

Pourquoi attendre le Pocket 3 ?

Huawei pourrait se servir de l’héritage du Pocket 2 pour introduire des améliorations significatives. Les spécifications techniques du Pocket 3 n’ont pas encore été confirmées, mais les attentes incluent une plus grande finesse, une légèreté accrue et des fonctionnalités premium adaptées aux utilisateurs de smartphones pliables haut de gamme.

Avec une sortie prévue juste avant le Nouvel An chinois, le Pocket 3 pourrait marquer une étape importante pour Huawei dans le segment des appareils pliables. Une annonce officielle pourrait intervenir dans les semaines à venir, dévoilant plus de détails sur ce smartphone prometteur.