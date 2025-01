ROG Phone 9 FE : Le smartphone gaming abordable d’Asus

Après avoir lancé avec succès les ROG Phone 9 et ROG Phone 9 Pro à la fin de l’année dernière, Asus semble prêt à étendre sa gamme de smartphones gaming avec le ROG Phone 9 FE (Fan Edition). Conçu comme une alternative légèrement moins chère aux modèles phares, ce nouveau modèle vise à offrir des performances impressionnantes tout en adoptant quelques compromis pour réduire son prix.

Selon des images divulguées par 91Mobiles, le ROG Phone 9 FE adoptera un design similaire à celui des ROG Phone 9 et 9 Pro. Les fuites révèlent une finition Phantom Black, des dimensions de 163,8 x 76,8 x 8,9 mm, et un poids de 225 grammes, légèrement inférieur à celui du modèle standard.

Cependant, certaines différences notables se profilent :

Processeur : Contrairement au Snapdragon 8 Elite du ROG Phone 9, la Fan Edition embarquerait le Snapdragon 8 Gen 3, une version précédente de la puce phare de Qualcomm. Ce changement devrait permettre de réduire les coûts tout en conservant des performances adaptées aux jeux.

Batterie et stockage : Une batterie légèrement réduite de 5 500 mAh (contre 5 800 mAh) et des options de stockage allant jusqu’à 256 Go, contre 512 Go ou 1 To pour les modèles Pro.

Comparaison des caractéristiques : ROG Phone 9 FE, ROG Phone 9 et Pro

ROG Phone 9 FE (rumeur) ROG Phone 9 ROG Phone 9 Pro Écran 6,78 pouces

2400 x 1080 pixels

AMOLED

LTPO

2500 nits de luminosité maximale

165 Hz

Corning Gorilla Glass Victus 2 6,78 pouces

2400 x 1080 pixels

AMOLED

LTPO

2500 nits de luminosité maximale

1 — 185 Hz

Taux d’échantillonnage tactile de 720 Hz

Corning Gorilla Glass Victus 2 Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM/Stockage Jusqu’à 16 Go LPDDR5x/256 Go UFS 4.0 Jusqu’à 16 Go LPDDR5x-9600/512 Go UFS 4.0 16 Go/512 Go (Pro)

24 Go/1 To (Pro Edition) Batterie 5,500 mAh 5,800 mAh Charge 65 W (filaire)

Charge sans fil supporté 65W (filaire)

15W (charge sans fil) Sans-fil Wi-Fi 7

Bluetooth : ?

Cellulaire: ? Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4

5G dual-SIM, dual-standby Audio Enceintes stéréo

Audio haute résolution

Prise audio 3,5 mm Haut-parleurs stéréo

Prise audio 3,5 mm

Son spatial avec Dirac Virtuo pour la technologie du casque

Annulation du bruit par l’IA Controllers ? Boutons AirTrigger Caméras arrière 59 mégapixels Sony IMX890 avec OIS

13 mégapixels ultra-large

5 mégapixels macro 50 mégapixels Sony Lytia 700 avec 6-axis hybrid gimbal stabilizer

13 mégapixels ultra-large

5 mégapixels macro 50 mégapixels Sony Lytia 700 avec 6-axes hybrid gimbal stabilizer

13 mégapixels ultra-large

32 mégapixels 3X telephoto avec OIS Caméra frontale 32 mégapixels 32 mégapixels 90° grand-angle Securité Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran Anime Vision ? 85 mini LEDs (white and red) 648 mini LEDs (white and red)

Anime Play (4 playable games) IP IP68 Dimensions 163.8 x 76.8 x 8.9mm 163.8 x 77 x 8.9mm Poids 225 g 227 g Accessoires (optionnel) ? AeroActive Cooler X Pro

Chill Case Prix de départ ? 12 Go / 256 Go à 1 149 , 99 euros 16 Go / 512 Go pour 1 299 euros

Des performances toujours au rendez-vous

Avec le Snapdragon 8 Gen 3, le ROG Phone 9 FE promet des performances fluides et des temps de réponse rapides, bien qu’il soit légèrement en retrait par rapport au Snapdragon 8 Elite. Associé à 16 Go de RAM LPDDR5X et un stockage UFS 4.0, il s’adresse aux gamers cherchant un excellent rapport qualité/prix.

L’écran AMOLED LTPO prend en charge un taux de rafraîchissement de 165Hz, offrant une expérience visuelle fluide. En mode Game Genie, ce taux peut être temporairement boosté à 185Hz, une fonctionnalité réservée aux modèles ROG.

Système photo optimisé

Bien qu’il s’agisse d’une version Fan Edition, Asus n’a pas négligé le système de caméra :

50 mégapixels Sony IMX890 avec stabilisation optique (OIS).

13 mégapixels ultra-large pour des prises de vue panoramiques.

5 mégapixels macro pour des détails en gros plan.

Caméra selfie de 32 mégapixels, idéale pour les streams ou les selfies.

Compatibilité et accessoires

Les fuites ne précisent pas encore si le ROG Phone 9 FE sera compatible avec les accessoires du ROG Phone 9, tels que le AeroActive Cooler X Pro. De même, le design Anime Vision avec ses LED au dos semble être une version simplifiée par rapport au modèle Pro.

Bien qu’aucun prix officiel n’ait été annoncé, la Fan Edition vise un positionnement plus abordable que les 1 150 euros du ROG Phone 9. Avec des certifications déjà obtenues dans plusieurs pays, son lancement semble imminent, probablement dans les semaines à venir.

Le ROG Phone 9 FE s’annonce comme une option convaincante pour les gamers à la recherche d’un smartphone puissant sans le prix premium des modèles Pro. Restez connectés pour les annonces officielles !