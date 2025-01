Accueil » Galaxy S25 et S25+ : Snapdragon 8 Elite et One UI 7 au rendez-vous !

Galaxy S25 et S25+ : Snapdragon 8 Elite et One UI 7 au rendez-vous !

Samsung a levé le voile sur ses nouveaux Galaxy S25 et Galaxy S25+ lors de son premier événement Unpacked de 2025. Ces deux modèles, accompagnés du très attendu Galaxy S25 Ultra, apportent des améliorations notables, même si leur design reste proche de leurs prédécesseurs.

Les successeurs de la série Galaxy S24 ont mis l’accent sur l’intelligence artificielle. Cependant, les améliorations matérielles sont minimes, laissant l’impression que cette génération est davantage une mise à jour logicielle qu’une révolution technologique.

Galaxy S25 et Galaxy S25+, des performances boostées avec le Snapdragon 8 Elite

Le design des S25 et S25 Plus reste pratiquement inchangé par rapport à leurs prédécesseurs. Le châssis est néanmoins plus fin et léger, presque 0,5 mm plus fin, offrant une meilleure prise en main.

Au cœur des Galaxy S25 et S25+ se trouve le Snapdragon 8 Elite for Galaxy, une version exclusive et optimisée du processeur 3 nm de Qualcomm. Bien que les différences exactes entre ce modèle et la version standard ne soient pas précisées, cela garantit des performances haut de gamme, renforçant ainsi leur position face à la concurrence.

Écrans et configurations de stockage

Les écrans sont les mêmes que l’année dernière.

Galaxy S25 : Écran Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces avec une résolution full HD+ (2 340 x 1 080 pixels).

Galaxy S25+ : Écran plus grand de 6,7 pouces avec une résolution Quad HD+ (3 120 x 1 440 pixels).

Les options de stockage varient également :

Galaxy S25 : 128 Go ou 256 Go.

Galaxy S25+ : 256 Go ou 512 Go.

Les deux modèles sont équipés de 12 Go de RAM, assurant une fluidité optimale.

Les capteurs photo sont également identiques. Il y a un capteur photo principal de 50 mégapixels, un ultra-large et un téléobjectif 3x, ainsi qu’un appareil photo selfie de 12 mégapixels à l’avant.

Autonomie et recharge

Galaxy S25 : Batterie de 4 000 mAh avec une charge rapide de 25W.

avec une charge rapide de 25W. Galaxy S25+ : Batterie plus grande de 4 900 mAh avec une charge rapide de 45W.

Les deux modèles prennent en charge :

Fast Wireless Charging 2.0 (charge rapide sans fil).

(charge rapide sans fil). Wireless PowerShare (partage d’énergie sans fil pour d’autres appareils compatibles).

One UI 7 et innovations logicielles

IA au cœur de l’expérience utilisateur

Les Galaxy S25 et S25+ tournent sous One UI 7 basé sur Android 15. Au cœur de l’expérience, on retrouve un assistant boosté par Google Gemini, reléguant Bixby à une simple application.

Parmi les capacités avancées, on retrouve :

Commandes en langage naturel comme agrandir du texte ou retrouver des photos spécifiques.

Interactions multi-apps : chercher un restaurant et partager l’information, ou ajouter des événements sportifs à votre calendrier.

Audio Eraser : suppression de bruits dans des vidéos, similaire à Audio Magic Eraser des Pixel 8.

AI Select : Une fonctionnalité d’intelligence artificielle qui propose des actions rapides basées sur le contexte, comme sauvegarder des détails d’événements à partir d’une image.

Now Brief: résumé quotidien de votre emploi du temps et conditions de trajet.

Now Bar: notifications dynamiques sur l’écran de verrouillage, semblable au Dynamic Island d’Apple.

Mises à jour logicielles à prévoir sur les anciens modèles

De nombreuses fonctionnalités d’IA annoncées avec les S25 sont incluses dans One UI 7, qui sera disponible pour les S24 et d’autres modèles récents. Cela pose une question cruciale : quelles sont les raisons de passer au Galaxy S25 si les nouveautés logicielles arrivent sur les anciens appareils ?

Galaxy S25 et Galaxy S25+ : Prix et disponibilité

Les tarifs restent inchangés par rapport à la génération précédente :

Galaxy S25 : À partir de 902,05 euros

Galaxy S25+ : À partir de 1 172,05 euros

Coloris disponibles :

Standard : Bleu nuit, Bleu clair, Gris et Vert d’eau.

Exclusifs au site Samsung : Noir absolu, Corail et Or rose.

Avec des processeurs de pointe, des écrans toujours aussi impressionnants et des améliorations logicielles, les Galaxy S25 et S25+ confirment la volonté de Samsung de consolider sa position sur le marché haut de gamme. Proposés à des prix stables et avec de nombreuses offres, ils devraient séduire les fans de la marque. Les précommandes sont ouvertes, et les premières livraisons sont attendues dans les semaines à venir.

Si vous possédez un Galaxy S24 ou un modèle proche, les avantages de la mise à niveau semblent limités. La véritable innovation pourrait être réservée au Galaxy S25 Ultra, qui apporte un nouveau design et des fonctionnalités exclusives.