Vivo Pad 4 Pro : Dimensity 9400 et batterie géante pour la nouvelle tablette !

Après avoir impressionné avec la Vivo Pad 3 Pro, la marque chinoise se prépare à dévoiler sa prochaine tablette phare, la Vivo Pad 4 Pro. Ce modèle promet d’intégrer des améliorations significatives, notamment grâce au puissant processeur Dimensity 9400, faisant d’elle une candidate sérieuse parmi les tablettes haut de gamme.

La Vivo Pad 3 Pro, lancée en mars 2024, s’est déjà distinguée avec des caractéristiques de premier ordre, notamment son écran LCD de 13 pouces au ratio 3:2 et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Elle proposait jusqu’à 16 Go de RAM, 512 Go de stockage UFS 4.0, et une batterie massive de 11 500 mAh compatible avec une charge rapide de 66 W. Avec le Dimensity 9300, elle ciblait les utilisateurs exigeants en termes de performances et d’autonomie.

La Vivo Pad 4 Pro, successeure attendue de cette tablette, semble vouloir repousser encore plus loin les limites avec l’intégration du Dimensity 9400.

Le processeur Dimensity 9400 : Un véritable atout

Le processeur Dimensity 9400, qui équipe déjà des smartphones phares comme les vivo X200 et OPPO Find X8 Pro, s’apprête à faire ses débuts sur tablette avec la Pad 4 Pro. Ce chipset adopte une architecture révolutionnaire en supprimant les cœurs d’efficacité pour un mélange de cœurs haute performance, offrant un équilibre parfait entre puissance brute et consommation optimisée.

Cortex-X925 à 3,62 GHz : Une performance accrue de 35 % en mono-cœur et de 28 % en multi-cœur par rapport à son prédécesseur.

Gravure en 3 nm de TSMC : Jusqu’à 40 % d’efficacité énergétique supplémentaire, améliorant l’autonomie sans sacrifier la puissance.

Une autonomie prolongée et des fonctionnalités améliorées

Selon les fuites, la Vivo Pad 4 Pro sera alimentée par une batterie impressionnante de 11 790 mAh, avec une capacité typique estimée à environ 12 000 mAh. Ce progrès s’inscrit dans la continuité des ambitions de Vivo d’offrir une autonomie remarquable, adaptée à une utilisation intensive.

Bien que les spécifications détaillées restent floues, la tablette devrait conserver un écran similaire à celui de son prédécesseur, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, idéal pour les créatifs, les gamers et les professionnels.

Calendrier de lancement et disponibilité mondiale

À ce jour, aucune annonce officielle n’a été faite concernant la date de lancement de la Vivo Pad 4 Pro. Cependant, si Vivo suit le même calendrier que l’année dernière, la tablette pourrait être dévoilée en mars 2025.

Malheureusement, à l’instar des modèles précédents, la série Pad 4 pourrait rester limitée au marché chinois. Néanmoins, le Dimensity 9400 et ses promesses en matière de performances et d’efficacité énergétique rendent cette tablette particulièrement attractive, et un lancement mondial serait grandement espéré par les amateurs de technologie.

Avec la Vivo Pad 4 Pro, la marque semble vouloir s’imposer comme un acteur incontournable dans le secteur des tablettes haut de gamme. L’association du Dimensity 9400, de sa batterie massive et de son écran à haute fréquence en fait un appareil séduisant pour 2025. Reste à savoir si Vivo répondra aux attentes en rendant ce modèle disponible au-delà des frontières chinoises.