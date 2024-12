OnePlus 13R : Snapdragon 8 Gen 3, batterie géante et prix canon !

Alors que le lancement mondial de la série OnePlus 13 approche à grands pas, de nouvelles informations concernant le OnePlus 13R ont fait surface. Ce modèle, souvent présenté comme une version allégée des flagships, semble pourtant bien équipé pour rivaliser avec les meilleurs smartphones du marché, tout en offrant un excellent rapport qualité-prix.

Amazon Inde a récemment dévoilé que le OnePlus 13R sera propulsé par le Snapdragon 8 Gen 3, le même processeur que l’on retrouve dans le très apprécié OnePlus 12. Bien que le OnePlus 13 s’appuiera sur le dernier Snapdragon 8 Elite, le OnePlus 13R promet des performances impressionnantes, rivalisant avec des modèles beaucoup plus chers.

Le OnePlus 13R se distinguera par une batterie massive de 6 000 mAh, une amélioration notable par rapport aux 5 500 mAh du OnePlus 12R. Étant donné les excellents résultats en termes d’autonomie de ce dernier, il est raisonnable d’attendre que le 13R surpasse son prédécesseur, offrant une utilisation prolongée sur une seule charge, même avec un écran haute résolution.

Pour les utilisateurs qui veulent minimiser les interruptions, le support de la charge rapide filaire à 100 W garantit une recharge rapide et efficace.

OnePlus 13R : Un écran et des options de stockage impressionnants

Le OnePlus 13R sera équipé d’un écran LTPO OLED de 6,78 pouces, avec une résolution 1.5K et un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz. Ces caractéristiques devraient offrir une expérience visuelle immersive, idéale pour le jeu, le streaming ou la navigation.

Côté mémoire et stockage, plusieurs configurations seront disponibles, notamment 12 Go ou 16 Go de RAM, et des options de stockage allant jusqu’à 1 To, un choix rare dans cette gamme de prix.

La configuration triple caméra arrière du OnePlus 13R inclut :

Un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS) pour des photos nettes et détaillées.

Un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels pour capturer plus de scènes.

Un objectif macro de 2 mégapixels pour des clichés rapprochés.

Le smartphone intégrera également des outils d’édition photo boostés par l’IA, offrant aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs images. Ces fonctionnalités permettront notamment d’ajuster le ton, de réécrire ou de formater du texte, simplifiant ainsi l’écriture et l’édition.

Un positionnement stratégique dans la gamme flagship

Le OnePlus 13R, qui sera dévoilé mondialement le 7 janvier 2025, promet de combiner des performances de niveau flagship avec un prix compétitif. Si les tarifs restent alignés sur ceux de la génération précédente, il pourrait offrir une expérience premium pour environ 300 euros de moins que les modèles haut de gamme de ses concurrents.

Ce lancement précédera celui de la série Galaxy S25 de Samsung, attendue pour le 22 janvier 2025, ce qui place OnePlus en position de captiver les consommateurs avant la vague des flagships Android.

Avec le OnePlus 13R, la marque semble viser les utilisateurs cherchant une expérience Android premium sans exploser leur budget. Grâce à ses spécifications solides, notamment le Snapdragon 8 Gen 3, une batterie longue durée et des outils d’IA avancés, il pourrait devenir un choix incontournable pour 2025. Affaire à suivre lors de son lancement officiel en janvier.