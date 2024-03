Vivo dévoile la Vivo Pad 3 Pro : une tablette révolutionnaire à 144 Hz

Vivo frappe fort dans l’univers des tablettes avec le lancement de sa toute dernière création, la Vivo Pad 3 Pro, venant succéder au Vivo Pad 3. Dans un marché des tablettes de plus en plus compétitif, Vivo cherche à se distinguer avec des caractéristiques et des fonctionnalités haut de gamme qui promettent d’attirer l’attention des utilisateurs exigeants.

La Vivo Pad 3 Pro se présente avec un impressionnant écran de 13 pouces, affichant une résolution de 3.1K (3 096 x 2 064 pixels) sur un panneau LCD. Ce qui distingue particulièrement cet écran est son taux de rafraîchissement adaptatif pouvant atteindre les 144 Hz, une première dans le monde des tablettes, offrant une fluidité d’image exceptionnelle pour le visionnage de vidéos et le jeu. De plus, la prise en charge de HDR10 et une luminosité maximale de 900 nits promettent une expérience visuelle des plus immersives.

Sous le capot, la Vivo Pad 3 Pro est propulsée par le chipset Dimensity 9300, épaulé par jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X, garantissant une performance fluide et rapide, que ce soit pour le multitâche ou les gourmandes applications. La tablette offre également une variété d’options de stockage, allant jusqu’à 512 Go en UFS 4.0, assurant suffisamment d’espace pour toutes vos applications, jeux, et médias.

Avec un châssis en aluminium d’une épaisseur de seulement 6,64 mm et un poids de 678,9 g, la Vivo Pad 3 Pro allie élégance et portabilité. La tablette est équipée d’une caméra arrière de 13 mégapixels et d’une caméra frontale de 8 mégapixels, convenant parfaitement pour les conférences vidéo et la photographie rapide. L’audio n’est pas en reste, avec un système de 8 haut-parleurs qui promet une expérience sonore riche et immersive.

Une comptabilité avec le stylet et un clavier

Un des points forts de cette tablette est sa compatibilité avec le stylet Pencil 2 et le clavier intelligent, proposés séparément, qui étendent les fonctionnalités du Vivo Pad 3 Pro pour le dessin, la prise de notes et la productivité. La batterie de 11 500 mAh, avec sa charge rapide de 66 W, assure une autonomie étendue, même en usage intensif.

La Vivo Pad 3 Pro se décline en trois couleurs attrayantes : Spring Blue, Gray et Purple, avec un positionnement tarifaire compétitif démarrant à environ 400 euros pour la version 8 Go + 128 Go, et allant jusqu’à 510 euros pour le modèle le plus haut de gamme avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

L’accessoire Pencil 2 et le Smart Keyboard sont disponibles respectivement pour environ 65 et 85 euros, ajoutant encore plus de valeur à cette offre déjà solide. Les commandes sont ouvertes dès à présent en Chine, avec une disponibilité commerciale prévue pour le 3 avril.

Une aubaine pour le secteur

Dans un secteur où l’innovation est clé, la Vivo Pad 3 Pro se positionne comme un challenger sérieux, offrant une combinaison gagnante de performance, de design et de fonctionnalités. Avec ce lancement, Vivo démontre son engagement à repousser les limites de ce qui est possible dans l’écosystème des tablettes. Reste à savoir si la tablette arrivera dans le monde entier, notamment en France.