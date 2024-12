Galaxy S25 : Charge sans fil Qi2 et accessoires magnétiques pour rivaliser avec Apple ?

Samsung, pionnier de la charge sans fil inversée sur smartphones, pourrait une fois de plus repousser les limites de la technologie avec sa future gamme Galaxy S25, en intégrant le standard Qi2.

Développé par le Wireless Power Consortium (WPC), le Qi2 est conçu pour remplacer le vieillissant standard Qi, avec des améliorations majeures. Parmi elles, l’ajout d’un Magnetic Power Profile (MPP), inspiré de la technologie MagSafe d’Apple, qui permet un alignement précis des bobines de charge. Cela augmente l’efficacité énergétique tout en réduisant les pertes et la chaleur, et facilite l’attachement sécurisé des accessoires.

L’objectif est de rendre la charge sans fil plus performante et plus fiable, deux aspects essentiels pour rivaliser avec les solutions déjà proposées par Apple et certains fabricants chinois.

Le Galaxy S25 adoptera-t-il la charge Qi2 ?

Selon le célèbre Ice Universe, Samsung intégrera cette nouvelle technologie à sa gamme Galaxy S25 prévue pour début 2025. Cette adoption semble cruciale pour maintenir la compétitivité de Samsung face à des rivaux comme Apple et les marques chinoises, notamment OPPO et Xiaomi, qui innovent rapidement dans le domaine de la charge sans fil.

Certaines marques, comme OPPO, proposent déjà des technologies de charge sans fil magnétique atteignant des vitesses impressionnantes de 50 W, bien au-delà des performances filaires actuelles des Galaxy S. En comparaison, Samsung pourrait se limiter à la vitesse minimale supportée par le Qi2, soit 15 W, avec comme principal avantage l’alignement magnétique.

Bien que ce choix conserve l’efficacité énergétique et protège les batteries contre une surchauffe, il risque de paraître modeste face aux avancées des concurrents.

Vers une nouvelle gamme d’accessoires ?

Le Qi2 n’est pas compatible avec le MagSafe d’Apple, ce qui oblige Samsung à développer sa propre ligne d’accessoires compatibles. On peut s’attendre à voir arriver des coques magnétiques, des supports de charge sans fil ou encore des batteries externes dédiées pour accompagner le lancement de la gamme Galaxy S25.

Bien que la charge sans fil Samsung actuelle plafonne à des vitesses qui semblent dépassées, l’introduction du Qi2 est un signal fort pour l’avenir. Ce standard pourrait ouvrir la voie à des vitesses de charge plus élevées sur les prochaines générations de Galaxy S, que ce soit en mode filaire ou sans fil.

Avec un écosystème en évolution et une concurrence féroce, cette initiative place Samsung sur la bonne trajectoire pour redéfinir ses performances en charge sans fil, tout en séduisant les utilisateurs attachés à l’innovation. La gamme Galaxy S25 pourrait bien marquer le début d’une nouvelle ère dans la recharge mobile.