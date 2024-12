Galaxy S25 Plus : Un design trop inspiré de l’iPhone ?

Alors que les fuites sur le Galaxy S25 Ultra de Samsung ont inondé la toile ces derniers mois, les autres modèles de la gamme Galaxy S25 — notamment le Galaxy S25+ — sont restés dans l’ombre. Mais cela change aujourd’hui grâce à de nouvelles images qui confirment ce que l’on pensait : Samsung semble avoir sacrifié son design distinctif au profit d’une uniformité visuelle plus « safe » pour toute sa gamme.

Plus tôt cette année, nous avons appris que le Galaxy S25 Ultra abandonnerait ses iconiques bords tranchants pour des bords arrondis, un retour qui vise sans doute à améliorer le confort de prise en main. Toutefois, ce choix me laisse perplexe, car il efface en partie l’identité visuelle unique qui distinguait le Ultra des autres modèles Galaxy.

Avec cette nouvelle fuite, le Galaxy S25+ montre clairement des similarités marquées avec le S25 Ultra. À première vue, il devient évident que Samsung adopte un design plus homogène, à l’image d’Apple avec ses iPhone. La série Galaxy S25 se dotera ainsi d’une apparence unifiée, mais perd en singularité, ce qui pourrait décevoir les utilisateurs attachés à l’identité visuelle des précédentes gammes.

Un autre détail intriguant attire immédiatement l’attention : une zone située sous le bouton d’alimentation. D’un coup d’œil, elle pourrait faire penser au bouton de contrôle de l’appareil photo introduit par Apple cette année sur l’iPhone 16. Bien sûr, il s’agit en réalité d’une antenne mmWave pour la connectivité 5G, mais le clin d’œil involontaire à Apple ne passe pas inaperçu.

Ces images renforcent une impression désagréable : Samsung semble, une fois encore, s’inspirer un peu trop des produits d’Apple. Après les accusations de plagiat sur certains accessoires plus tôt cette année et la critique selon laquelle One UI 7 ressemble de plus en plus à iOS, cela n’améliore pas la perception autour de la créativité de l’équipe de design chez Samsung.

Une grosse attente pour la série Galaxy S25

Cependant, malgré cette uniformisation des designs, il ne fait aucun doute que les Galaxy S25 seront parmi les meilleurs smartphones de 2025. En particulier, Samsung a une carte maîtresse dans sa manche pour surpasser Apple sur l’une des fonctionnalités phares de l’iPhone 16.

Samsung semble jouer la sécurité en termes de design, mais reste-t-il encore assez d’innovation pour séduire les utilisateurs ? Une chose est sûre : la bataille entre les géants du smartphone ne fait que commencer.