Galaxy S25 Ultra : One UI 7, performances et lancement en janvier

La sortie prochaine du Galaxy S25 Ultra continue de faire couler beaucoup d’encre. En parallèle des récentes images et vidéos, de nouvelles informations viennent étoffer le tableau. Voici ce que l’on sait sur l’intégration de One UI 7, les performances attendues, et les détails du lancement officiel de la série Galaxy S25.

Samsung a confirmé que One UI 7, basé sur Android 15, ne sera pas disponible en version stable avant le lancement officiel de la série Galaxy S25, prévu pour début 2025. Cependant, une bêta publique est attendue d’ici la fin de l’année, permettant aux utilisateurs les plus impatients de tester les nouveautés en avant-première.

Les fuites révèlent des détails intéressants sur l’interface : le panneau de notifications est désormais scindé en deux, avec les notifications d’un côté et les raccourcis de paramètres de l’autre.

De plus, certaines applications présentent de nouvelles icônes redessinées, bien que ces changements aient déjà été mentionnés dans des fuites antérieures.

Galaxy S25 Ultra, un design qui évolue avec subtilité

D’après les récentes fuites, le Galaxy S25 Ultra opte pour un design légèrement modifié avec des bords plus arrondis, offrant une meilleure harmonie avec les modèles Galaxy S25 et S25+. Si ce choix esthétique divise, il semble favoriser une prise en main plus confortable et une apparence plus fluide.

Le S Pen, quant à lui, conserve sa place habituelle dans le coin inférieur gauche de l’appareil. Les autres caractéristiques visibles incluent un port USB-C, un emplacement pour carte SIM, et un haut-parleur.

Bien que les changements ne soient pas révolutionnaires, ils soulignent l’engagement de Samsung à perfectionner un design déjà éprouvé.

Performances de haut vol confirmées par des benchmarks

Des résultats de benchmarks pour le Galaxy S25 Ultra et le Galaxy S25+ ont été révélés, confirmant les performances impressionnantes de la série. Le Galaxy S25+ a affiché un score de 3 160 en monocoeurs et de 9 941 en multicoeurs sur Geekbench, des résultats alignés avec ceux du S25 Ultra.

Ces chiffres confirment que la série Galaxy S25 sera alimentée par le dernier processeur Snapdragon 8 Elite, promettant une puissance exceptionnelle pour les tâches les plus exigeantes.

Certification FCC et support de la connectivité satellite

Un autre modèle, vraisemblablement le Galaxy S25 standard, a été repéré dans la base de données de la FCC, l’autorité de régulation des télécommunications aux États-Unis. Bien que peu de détails aient émergé, la certification mentionne le support de la connectivité satellite, un ajout significatif pour les utilisateurs qui ont besoin d’une communication fiable dans des zones isolées.

Cette certification suggère également que le lancement officiel est imminent, corroborant les rumeurs d’une annonce prévue pour le 22 janvier 2025.

Vers un lancement attendu avec impatience

Avec une date de lancement qui semble se rapprocher, le Galaxy S25 Ultra et ses variantes suscitent des attentes élevées. Entre l’introduction de One UI 7, des performances de haut niveau, et un design légèrement revisité, Samsung semble affiner sa formule pour séduire les amateurs de smartphones premium.

Pour ceux qui suivent de près l’évolution de la série Galaxy, les prochains mois devraient apporter des confirmations officielles et davantage de détails. Si les fuites s’avèrent exactes, Samsung pourrait bien renforcer sa position de leader sur le marché des smartphones haut de gamme.