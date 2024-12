Accueil » Le top 3 des nouvelles fonctionnalités de One UI 7 de Samsung

Le top 3 des nouvelles fonctionnalités de One UI 7 de Samsung

Après une attente fébrile, Samsung a finalement commencé le déploiement de la version bêta de One UI 7, basée sur Android 15. Cette mise à jour a été lancée en premier sur les smartphones phares de la série Galaxy S24. Voici un aperçu des principales nouveautés de cette interface personnalisée.

1. Une vision de Samsung pour Android 15

La mise à jour One UI 7 repose sur Android 15, la dernière version du système d’exploitation de Google. Bien qu’elle n’apporte pas de changements révolutionnaires par rapport à Android 14, Android 15 introduit des fonctionnalités utiles comme l’enregistrement partiel de l’écran et la connectivité satellite (pour envoyer des messages sans réseau). Certaines de ces fonctions dépendent des spécifications de votre appareil.

Google met également l’accent sur des améliorations de la sécurité pour protéger vos données personnelles. Avec One UI 7, Samsung applique sa propre vision d’Android 15, en intégrant des fonctionnalités et optimisations exclusives à sa gamme Galaxy.

2. Une expérience utilisateur améliorée par l’IA

Samsung a renforcé l’intégration de l’intelligence artificielle dans One UI 7. Ces fonctionnalités, bien qu’utiles pour les caméras, s’étendent désormais à d’autres aspects du système :

Outils d’assistance à l’écriture : l’IA peut résumer, corriger l’orthographe, et vérifier la grammaire des textes sans nécessiter de changement d’application.

Transcription d’appels en 20 langues : idéal pour ceux qui souhaitent garder une trace écrite de leurs conversations.

Sélection et manipulation de texte : simplifiée grâce à des algorithmes avancés, permettant de copier ou reformuler du contenu en quelques gestes.

3. Un design rafraîchi et une personnalisation plus poussée

Le design de One UI 7 marque un changement audacieux, avec une refonte notable de l’interface utilisateur :

Système de notifications revisité : La nouveauté majeure est le Now Bar, qui affiche des informations clés comme l’Interprète, la musique en cours, les enregistrements, ou les minuteurs, directement sur l’écran de verrouillage . Cela réduit la nécessité de déverrouiller fréquemment le smartphone.

. Cela réduit la nécessité de déverrouiller fréquemment le smartphone. Écran de verrouillage amélioré : L’expérience est plus fluide, avec une meilleure gestion des informations affichées et des raccourcis personnalisables.

Camer UX repensé : Des réglages plus avancés et accessibles facilitent la prise de photos et vidéos professionnelles.

Samsung affirme que ces changements visent à réduire les distractions visuelles tout en offrant un contrôle plus intuitif, notamment pour les fonctionnalités basées sur l’IA.

Disponibilité

Pour l’instant, la version bêta de One UI 7 est disponible pour la série Galaxy S24 dans les pays suivants : Allemagne, Inde, Corée du Sud, Pologne, Royaume-Uni et États-Unis. Le déploiement devrait s’étendre à d’autres modèles dans les semaines à venir, y compris les séries Galaxy S23 et certains modèles pliables.

Avec One UI 7, Samsung démontre une volonté d’améliorer l’expérience utilisateur tout en exploitant les capacités d’Android 15 et de l’intelligence artificielle. Cette mise à jour promet d’être une étape importante dans l’évolution des smartphones Galaxy, en alliant design moderne, fonctionnalités innovantes et performances optimisées.