Accueil » Galaxy S25 Ultra : Design affiné, performances boostées et caméra améliorée

Après la publication d’images montrant les faces avant et arrière de maquettes du Galaxy S25 Ultra, de nouvelles photos ont émergé, offrant une vue plus complète du prochain flagship de Samsung. Avec un lancement prévu dans environ 2 mois, les rumeurs et fuites autour de ce modèle devraient s’intensifier dans les semaines à venir. Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Le Galaxy S25 Ultra devrait abandonner les angles marqués de ses prédécesseurs au profit de bords subtilement incurvés, ce qui promet une meilleure prise en main. Bien que ces courbes restent plus discrètes que celles des modèles de base et Plus, qui conserveront probablement leur design actuel, elles suffiront à améliorer l’ergonomie du téléphone.

En outre, plusieurs fuites laissent entendre que le cadre latéral arrondi des précédents modèles Ultra sera remplacé. Bien que le célèbre Ice Universe affirme que les côtés du smartphone ne seront pas complètement plats, les photos des maquettes publiées par Steve H.McFly révèlent des cadres plats, similaires à ceux des modèles standard.

Galaxy S25 Ultra, un design optimisé pour l’ergonomie et les bordures

Le nouveau cadre plat pourrait rendre le téléphone plus étroit en main, améliorant encore son ergonomie. De plus, cette conception devrait donner l’illusion de bordures plus fines, en contraste avec les cadres incurvés du Galaxy S24 Ultra, qui avaient parfois tendance à faire paraître les bordures plus larges qu’elles ne l’étaient.

Selon les rumeurs, les bordures de l’écran du Galaxy S25 Ultra seront effectivement plus fines que celles de la plupart des autres smartphones haut de gamme attendus en 2024, un atout qui séduira les amateurs de design minimaliste.

Snapdragon 8 Elite et caméra ultra-large améliorée

Côté performances, le Galaxy S25 Ultra devrait être propulsé par le nouveau Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, une puce qui sera utilisée dans toutes les régions, mettant fin à la différence entre les versions Exynos et Snapdragon. Ce puissant chipset sera associé à 16 Go de RAM, garantissant une fluidité optimale pour le multitâche et les applications exigeantes.

Un changement notable pourrait également concerner la caméra ultra-large : Samsung envisagerait de remplacer le capteur de 12 mégapixels par une unité de 50 mégapixels, offrant des images plus détaillées et une meilleure polyvalence photographique.

Le Galaxy S25 Ultra s’annonce comme une évolution significative, à la fois en termes de design et de performances. Avec un lancement imminent, les prochaines semaines pourraient apporter encore plus de détails, confirmant ou infirmant ces rumeurs.