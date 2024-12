Ryzen AI Max 395 Plus : La puce AMD qui va révolutionner les tablettes attendue au CES 2025 !

En août dernier, une gaffe d’un ingénieur thermique de ASUS a dévoilé par inadvertance l’existence d’une tablette qui pourrait bien être la plus puissante jamais créée. Il s’agissait de la ASUS ROG Flow Z13, propulsée par une puce AMD non annoncée jusqu’alors — connue sous le nom de Strix Halo, et capable de délivrer jusqu’à 80 watts de puissance rien que pour son GPU.

D’après les dernières fuites rapportées par VideoCardz, cette puce, désormais baptisée AMD Ryzen AI Max 395 Plus, pourrait être officiellement dévoilée au CES 2025 en janvier prochain. Il s’agit d’un processeur basé sur l’architecture Zen 5, associé à des graphismes Radeon 8060S utilisant l’architecture RDNA 3.5.

La Ryzen AI Max 395 Plus s’annonce comme la puce portable la plus rapide jamais produite par AMD. Voici ce qui la distingue :

16 cœurs Zen 5, pour des performances CPU haut de gamme.

40 unités de calcul graphiques RDNA 3.5, une augmentation spectaculaire par rapport au Ryzen AI 9 HX 375 qui n’en comptait que 16. Cela représente 2,5 fois plus de puissance graphique.

Les fuites suggèrent que tous les modèles AI Max/Strix Halo ne seront pas équivalents. Des versions plus modestes, telles que les AI Max 390, AI Max 385, et AI Max 380, pourraient proposer entre 6 cœurs CPU et 16 unités graphiques.

Toutefois, les premières informations concernant la ASUS ROG Flow Z13 indiquent que la tablette adoptera les variantes les plus puissantes avec 40 unités de calcul.

La ASUS ROG Flow Z13 : Une surpuissante tablette-PC alimentée par la Ryzen AI Max 395 Plus

Les caractéristiques fuitées de la ASUS ROG Flow Z13 laissent présager un appareil exceptionnel pour les gamers et les créateurs de contenu :

Écran tactile IPS de 13,4 pouces au format 16:10, avec un taux de rafraîchissement 180 Hz pour une fluidité optimale.

32 Go de RAM LPDDR5X pour assurer un multitâche fluide.

1 To de stockage pour accueillir les jeux et applications les plus gourmands.

Fonctionnant sous Windows 11.

Avec ces spécifications, cette tablette pourrait bien redéfinir les limites des performances graphiques mobiles, offrant aux utilisateurs une expérience de jeu et de création comparable à celle des PC portables haut de gamme, mais dans un format ultra-portable.

Une révolution graphique à venir ?

Le potentiel du Ryzen AI Max 395 Plus est colossal. Avec une puissance graphique intégrée aussi élevée, AMD pourrait non seulement repousser les performances pour les tablettes et PC portables, mais également ouvrir de nouvelles portes pour les appareils portables comme les consoles PC de jeu portables. On se souvient que la dernière génération de puces AMD a joué un rôle central dans la popularisation des appareils comme le Steam Deck ou le ROG Ally.

AMD est attendu au CES 2025 pour annoncer officiellement sa gamme AI Max Plus, marquant ainsi un tournant majeur dans les performances graphiques mobiles.