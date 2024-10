One UI 7 : Samsung s’inspire d’iOS pour une interface repensée

Alors que Samsung déploie la mise à jour One UI 6.1.1, riche en nouvelles fonctionnalités et améliorations, les regards se tournent déjà vers One UI 7, la prochaine version majeure de son interface utilisateur. Contrairement à ses habitudes, Samsung retarde le déploiement d’Android 15 et de One UI 7 pour se concentrer sur une version intermédiaire, One UI 6.1.1.

One UI 6.1.1, lancée avec les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 cet été, intègre les nombreuses améliorations d’IA qui n’étaient pas disponibles lors du lancement de Galaxy AI avec la série S24.

One UI 7, qui accompagnera la série Galaxy S25, s’inspire d’iOS avec un panneau de notification divisé, des coins arrondis, des effets de transparence et des widgets de contrôle de taille uniforme. Ces changements confirment les rumeurs d’une refonte visuelle complète de l’interface.

Une maquette du Galaxy S25 Ultra avec One UI 7, révélée par Ice Universe, montre le nouveau design du centre de contrôle, qui adopte une esthétique plus proche d’iOS.

Des changements profonds pour One UI 7

One UI 7 ne se limitera pas à des changements esthétiques. Samsung a également retravaillé le tiroir d’applications, l’écran d’accueil, l’application des paramètres, l’indicateur de batterie et l’application de l’appareil photo.

One UI 7 s’annonce comme une mise à jour majeure pour les smartphones Galaxy, avec une interface repensée et modernisée. Il faudra toutefois attendre la sortie de la série Galaxy S25 pour découvrir toutes les nouveautés et s’habituer à cette nouvelle esthétique.